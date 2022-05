'El Buen Patrón', máximo galardonado en los Premios Platino

Reforma

Ciudad de México.- El Buen Patrón del cine iberoamericano se llama Javier Bardem.

El español, quien estuvo nominado al Óscar por Being The Ricardos, ganó el Premio Platino a Mejor Interpretación Masculina por El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, su otro filme de los últimos meses por el que la crítica lo ha encumbrado.

Al subir al escenario, dedicó su premio a su madre, la actriz Pilar Bardem, quien falleció el año pasado, así como al histrión Juan Diego, quien murió hace unos días y a quien consideraba una referencia.

"El cielo se está llenando de talento", dijo más tarde, en un photocall, la superestrella.

"Juan Diego fue un grandísimo compañero de mi madre. Están juntos. Allá arriba se está juntando mucho talento", agregó.

El Buen Patrón, sátira del mundo laboral donde Bardem encarna al cínico dueño de una fábrica de balanzas industriales, fue la gran triunfadora del apartado fílmico.

Tras arrasar en los Goya, puso la cereza en el pastel, en los IX Premios Platino, en IFEMA Madrid.

Además de Interpretación Masculina, se fue con las estatuillas de Película, Director y Guion. Lo volvió a hacer la dupla de Bardem y León de Aranoa, que también ha firmado Los Lunes al Sol (2002) y Loving Pablo (2017).

"Agradezco a Fernando un personaje, un guion, tan brillante. Sin él, yo no puedo hacer lo mío. Luego, uno hace lo suyo. El actor también es autor, porque ningún hacer el mismo personaje igual"

Si El Buen Patrón se "robó" las categorías fílmicas, lo mismo ocurrió con la serie argentina El Reino y las Televisivas. El misterio, que aborda la relación entre los gobiernos y las religiones, obtuvo Miniserie o Teleserie, Creador de Miniserie o Teleserie (Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro) e Interpretación Masculina de Reparto.

Las producciones y el talento mexicano se fueron en blanco, salvo Los Lobos. La cinta de Samuel Kishi obtuvo la categoría Cine y Educación en Valores.

El sabor nacional, eso sí, estuvo presente. Primero porque Pedro Fernández, con un popurrí que incluyó "Volver, Volver" y "El Rey", homenajeó al fallecido ídolo Vicente Fernández.

En segunda, por una evocación de Carmen Maura, leyenda del cine español, de 76 años. La receptora del Premio Platino de Honor dedicó su premio a los actores con quienes ha convivido en rodajes en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México.

"Ahora que he visto a Pedro Fernández cantando, me ha dado un subidón. Me acordé de México, rondando El Cometa con Marisa Systach (1999). Estábamos en la cena tranquilos relajados, entró un mariachi y ¡todo el equipo se puso a llorar!

"Me dio ternura, me hacía gracia. Eran todos los que lloraban. Todo lo que he vivido por ahí ha sido tan gratificante, me ha dado tantas cosas. Al tener este premio, me dan ganas de volver", expresó.

Lali Espósito y Miguel Ángel Muñoz condujeron la ceremonia, cuyo escenario fue un guiño a las plazas españolas. Entre los números musicales, también destacó el de Ana Belén, quien interpretó "Sólo le Pido a Dios", por la invasión rusa a Ucrania.

Las peticiones de paz se repitieron en varios momentos, como cuando los asistentes levantaron pancartas con los colores azul y amarillo.

"No somos responsables por muchos de los males del mundo, pero sí somos responsables de no mirar hacia otro lado", dijo la mexicana Karla Souza, una de las presentadoras.

Da por muerto a Cortés:

Antes de la pandemia, en la CDMX Javier Bardem iba a rodar para Amazon Prime una serie sobre la Conquista de México. Él interpretaría a Hernán Cortés, Tenoch Huerta, a Moctezuma. La producción multimillonaria, con producción ejecutiva de Steven Spielberg, se detuvo y ayer descartó que vaya a retomarse.

"No, difícilmente", dijo en el photocall.