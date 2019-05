El camino propio de Haydée Milanés

Ciudad de México.- Haydée Milanés lleva en sus hombros una gran responsabilidad: el apellido de su padre, el compositor y cantante Pablo Milanés, con más de 50 años de trayectoria, uno de los fundadores del movimiento conocido como la Nueva Trova Cubana, nacida en la década de 1960, tras la revolución en la isla.

Sin embargo, la cantante se ha esforzado por avanzar con nombre propio y es con éste con el que el 24 de mayo lanzó su disco Amor Deluxe, tanto en plataformas digitales como en físico para México, cuyo contenido será protagónico en su concierto del 30 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Desde el principio de mi carrera tuve una gran exigencia del público. Llevo sobre mis hombros una gran responsabilidad: Tener el apellido Milanés, ser hija de una figura tan importante dentro de la música como mi padre, ha conllevado un gran esfuerzo para salir adelante por mi propio nombre.





“Me he esforzado, he trabajado mucho y eso se está viendo en los resultados. Me alegra ver en este trabajo de colaboraciones que me he ganado el respeto de los demás artistas. Eso lo he tenido que trabajar muy duro. De la hija de Pablo Milanés la gente siempre van a esperar algo bueno. He tenido que esforzarme muy fuerte para lograr los resultados”, afirmo Haydée Milanés a Excélsior.





Para la cantante, el Lunario del Auditorio Nacional es especial, porque ofrece intimidad y confianza con el público, como si estuviera “en la sala de la casa”.

“Tendremos invitados especiales como Rosalía León, Édgar Oceransky y Francisco Céspedes. Amor Deluxe es un disco doble donde está un primer disco a dúo con mi padre, Pablo Milanés, y un segundo, con grandes intérpretes de la música, donde se incluyen éstos y otros nombres”, dijo.

A las colaboraciones del álbum se suman Lila Downs y Julieta Venegas, de México, Joaquín Sabina y Silvia Pérez Cruz, de España, Chico Buarque, de Brasil, Fito Páez y Pedro Aznar, ambos de Argentina, Pablo Núñez, de República Dominicana, y Carlos Varela, las Ibeyi y Omara Portuondo, de Cuba.

“Ha sido una cosa muy linda este proyecto. Siempre ha habido una especie de reverencia a la obra de mi padre, uno de los cantautores más importantes del siglo XX de Cuba, de Latinoamérica, y del mundo. Es un honor cantar sus canciones, junto a él en este primer disco, y tener como invitados a estos otros grandes intérpretes, quienes se han sumado con gran cariño y admiración hacia la obra de mi padre.

“Es un placer y orgullo para mí que lo hagan de mi mano, porque habla de un respeto hacia mi trabajo y eso es un gran regocijo. Fue muy lindo colaborar con cada uno de ellos; fueron generosos y aportaron cosas lindas a las canciones de mi padre, me regalaron su tiempo, espiritualidad, musicalidad y estilo; eso es invaluable”, explicó la nacida el 28 de septiembre de 1980 en La Habana, Cuba.

El desafío fue darle otro sonido al que Pablo Milanés hizo de inicio, así como ofrecer un tributo a los géneros tocados por su padre como el son, la rumba y el rock.

“Uno los objetivos fue hacer una versión diferente con cada canción, mi visión de cada tema. Usamos otros formatos instrumentales y nos abrimos en el espectro de distintas sonoridades, usamos el estilo de cada uno de los artistas, que propuso cosas nuevas para enriquecerlas.

“Estamos frente a diferentes generaciones de artistas. Desde Omara Portuondo, de 88 años, quien para mí sigue siendo la número uno en Cuba, hasta las Ibeyi, el dúo de franco-cubanas de 23 años con una propuesta interesante. Los invitados son de diferentes nacionalidades y estilos”, concluyó.