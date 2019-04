El complot mongol, más vigente que nunca

Ciudad de México





Bárbara Mori no daba crédito cuando el director mexicano Sebastián del Amo le propuso interpretar a Martita, una mujer de nacionalidad china en El complot mongol, filme basado en la novela negra homónima publicada en 1969 por el mexicano Rafael Bernal y García Pimentel (1915-1972). La actriz ya había trabajado con él hace cinco años en Cantinflas.





Soy fan del trabajo de Sebastián, soy fan de lo arriesgado que es, porque yo también soy arriesgada, y creo que quien no se sale de su zona de confort no crece. Eso se lo aplaudo muchísimo, y contratar a Bárbara Mori para hacer a una china es como ‘wey te estás arriesgando’, y te agradezco, porque gracias a eso pude hacer algo que no había hecho antes en mi carrera. Así que estoy muy contenta de estar en esta película no sólo como coproductora, sino como actriz”, dijo Mori durante la promoción del filme.





El proceso de transformación de la actriz de 41 años consistió en someterse a un proceso en el que el equipo de maquillaje le jalaba los ojos con diurex y unos resortes especiales para dar la impresión del ojo rasgado. Usó lentes de contacto oscuros y usó una cabellera con fleco. Ese proceso se verá a partir del viernes 18 de abril en la cartelera nacional.





El cambio físico fue tal que algunos compañeros, como Eugenio Derbez, no la reconocían en el set.









Yo decía: ‘¿a qué hora va salir Bárbara? Yo veía a muchos chinos en el set pero no la veía a ella. Cuando me dijeron quien era Bárbara simplemente no la reconocí. Sin duda en uno de sus mejores trabajos”, expresó.





El complot mongol, ambientada en los 60, sigue a Filiberto García (Damián Alcázar), un matón a sueldo enamorado de la china Martita que es contratado por dos miembros de la política mexicana para investigar a integrantes chinos que supuestamente están organizando un atentado contra el presidente estadunidense durante su visita a México

Filiberto hará mancuerna, muy a su pesar, con un agente del FBI (Ari Brickman) y de la KGB (Moisés Arizmendi).





¡Es México! Ése es el gran acierto de don Rafael Bernal, que muestra a un México casi de cómic en un barrio chino. Somos los mismos por desgracia y desde hace muchos años tenemos los mismos vicios. Por desgracia no avanzamos y no caminamos”, expresó Alcázar al reflexionar sobre la vigencia de la novela El complot mongol, 50 años después de su publicación.









Los dos hombres de la política son interpretados por Xavier López Chabelo y Eugenio Derbez, quien después de varios años de trabajar en EU, regresó a México para filmar la cinta, cuyo rodaje terminó el 19 de septiembre de 2017.





"Cuando me llegó la oportunidad de hacer una película en español, sobre todo tan diferente, no lo dudé. Al ver el director, el elenco y el personaje que me ofrecieron, pues no había duda”, expresó Derbez, quien confesó que se sintió raro gritándole a Chabelo, quien llegó a ser su jefe cuando trabajaron en Televisa.





Uno de los problemas que enfrentó Sebastián del Amo para filmar fue cuadrar la agenda de Derbez.





"Eugenio y yo coincidimos en una edición de los Premios Platino, donde fue maestro de ceremonia. Un día estaba en la alberca del hotel y al voltear vi a Eugenio en el camastro de a lado y, literal (sic), le brinqué al camastro para invitarlo a participar. Me dijo que le gustaba mucho el proyecto, pero que de aquí a ocho meses (sic) iba a estar muy ocupado filmando El Cascanueces y luego se iba a ir a Australia. Total que me dijo que me daba tres días (...) que si lo tomaba o lo dejaba y obvio lo tomé”, relató el director.





Del Amo contó que la novela le impactó tanto durante su adolescencia que creó un cómic con los personajes y se obsesionó con llevar la historia al cine. “Siempre tuve esta inquietud y El complot mongol es casi un proyecto de vida, así que estoy encantado de conjuntar este talento”.

LO RESCATA

Sebastián del Amo quería que Xavier López Chabelo fuera parte de El complot mongol, así que lo buscó después de haberse retirado de la TV para que se uniera al filme.





Quise darme el gusto de trabajar con don Xavier. Seguramente como todos, pues lo hemos admirado toda la vida… Cuando le hablé le dije: ‘Don Xavier, me encantaría sacarlo del retiro, pero quisiera que no hiciera a Chabelo’. La verdad se entusiasmó porque claramente ha tenido pocas oportunidades en su vida para mostrase como el actor que es. Chabelo le ha dado todo a don Xavier, pero seguramente como actor le ha quitado posibilidades de expresión y por eso se emocionó mucho”, dijo Del Amo.





El actor de 84 años no asistió a la conferencia y a pregunta expresa, Del Amo comentó que se encuentra recuperándose de una operación de espalda que le imposibilitó asistir.

