El divertido accidente de Homero Simpson en los Emmy

Ciudad de México





Fue una noche tan redonda que hasta Homero hizo su aparición.

La edición 71° de los premios Emmy estuvo llena de momentos inolvidables como el abrazo entre Kit Harington (Jon Snow) y Sophie Turner (Sansa Stark) quienes son hermanos en la serie de HBO ‘Game Of Thrones’, la espectacular aparición de Zendaya y la inesperada intromisión de Homero Simpson.

Pero sin duda, fue este último el que más dio de qué hablar en redes sociales, pues nadie esperaba que Homero Simpson fuera invitado a los Emmy para ser el maestro de ceremonias.

Con la cabeza en alto y con la tradicional música de la serie ‘Los Simpson’, sonando al fondo, el padre de familia y trabajador de la planta nuclear de Springfield fue recibido con rechiflas y aplausos pues sí alguien ha sabido permanecer durante 30 años dentro del gusto de la audiencia, ha sido él y su singular familia.

‘Muchas gracias, este es uno de mis sueños más imposibles’, señaló el padre de la familia Simpson.

Sin embargo, un inesperado y catastrófico final provocó que Homero Simpson no pudiera continuar con su participación pues repentinamente le cayó un piano encima, desatando las risas de los presentes y dejándolo, una vez más, en ridículo.

Otro momento divertido fue una mención al incidente de "Game of Thrones" en donde aparece un vaso con café de una reconocida marca de cafeterías que apareció durante las grabaciones, donde uno de los presentadores exclamó: ‘¡Esto no es Game of Thrones!’

Es importante mencionar que ‘Los Simpson’ obtuvieron el premio Creative Arts Emmys al mejor capítulo del año por el episodio titulado Mad About The Toy, mismo que fue estrenado durante esta última temporada.