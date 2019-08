El drama de Suzy Pérez: de modelo y bailarina de JLo a indigente en NY por las drogas

Su vida hace unos años era el sueño de miles de mujeres en Nueva York: giras, escenarios y reflectores. Sin embargo, el infierno de las drogas acabó con todo.

Suzy Pérez, era una modelo y bailarina de la estrella mundial Jennifer Lopez, que pagó el precio de las adicciones con una vida de indigencia y maltrato. De acuerdo con un reporte de la prensa estadounidense, toda a ldebacle comenzó cuando la mujer de origen dominicano firmó un contrato con una "agencia de modelaje italiana", que resultó ser una red de prostitución.

La joven sufrió de violencia, explotación sexual y fue ingresada el mundo de los narcóticos. Pasado el tiempo fue abandonada en las calles de Mahattan, donde el glamour de la farándula cambió por el frío de las calles y los lujosos almuerzos con agentes y celebridades cambiaron por restos de comida en la basura.

Una reportera encontró de manera casual a Pérez en las calles de Nueva York. Después de dar a conocer la noticia, a Suzy la reunieron con su hijo de 19 años, a quien no veía desde los siete. La noticia la alteró y la llevó al hospital.





Gelena Solano, quien trabaja para el programa de Univision, El Gordo y la Flaca, se sorprendió al ver desde la ventana de su carro a una mujer que le pidió USD 20. Su rostro le pareció familiar.

"Veo una señora que se me acercó al carro y me pidió USD 20, luego veo las fotos de ella en Instagram y comencé la búsqueda. Duré como dos días buscándola", contó Solano a People en Español.

Después de tener una vida llena de lujos y de haber sido portada de revistas, Suzy se encontró abandonada con problemas de bipolaridad, depresión, varios trastornos mentales y físicos, entre ellos demencia, traumas de su niñez y heridas de disco.

En redes sociales ha circulado la foto de la ex modelo deambulando en las calles de la Gran Manzana.

De ser modelo a comer de la basura

En redes sociales se preguntaban sobre el paradero de la ex modelo (Foto: Instagram)





Suzy Pérez era una reconocida modelo que nació en República Dominicana, su fama empezó en el año 2000 cuando participó en un video de la diva del Bronx, Jennifer Lopez. Además participó con el rapero y productor musical P. Diddy.

La "agencia de modelaje italiana" la buscó para firmar un contrato y ser su nueva imagen. Al aceptar, Suzy fue raptada.

En las calles de la "Urbe de Hierro", la modelo cayó en el mundo de las drogas y como consecuencia de ello no pudo estar con su madre el día en que murió. "No logra superar la devastadora muerte de su madre", contó Solano.

La reportera platicó con ella y después le dio una sorpresa (Foto: Instagram)





La periodista hispana tuvo un primer encuentro con la exmodelo, pero no pudo terminar de hablar con ella.

"No podemos casi ni terminar la entrevista, ella me dice: 'Yo tengo que ir a comprarme mi droga', y se va", dijo a Gelena sobre su encuentro con Pérez.

La reportera de El Gordo y la Flaca regresó a las calles del norte de Nueva York, para hablar un poco más, fue ahí en donde ella recordó el maltrato que recibió por parte de la agencia.

"A mí me dieron una golpea' que me dieron pa' muerta, quedé inválida y perdí tres trabajos. Cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí", respondió Suzy.

La Agencia de Modelaje la engañó y abusaron de Suzy (Foto: Instagram/El Gordo y la Flaca)





Solano le preguntó sobre su hijo, a lo cual ella recordó que ahora tiene 19 años.

"Te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mí, porque cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener", mencionó la ex modelo.

Su hijo y la ayuda que hace para su madre

Jehew es artista (Foto: Instagram)





A Jehew Savion Green lo separaron de su madre cuando tenía la edad de siete años, ahora que tiene 19 busca la manera de ayudarla para que pueda dejar las drogas.

Savion empezó a buscar apoyo por medio de internet, motivo por el cual decidió abrir una página de donación colectiva en "Go FundMe" y ayudar en la rehabilitación de la ex modelo. El objetivo era alcanzar una meta de USD 10.000.

"Mi madre sufre de depresión bipolar, esquizofrenia y demencia y tiene una hernia de disco. Mi objetivo es que mi madre se ponga de pie para que pueda volver a ser parte de mi vida, por ahora mi principal preocupación es ayudarla a superar la enfermedad de la adicción", escribió Savion en la página.

Cuando se enteró que su madre vivía en la calle, Savion criticó a las personas que la grababan y la subían a redes sociales.

Jehew, el hijo de la ex modelo, busca ayudarla desde la página de internet Go Fund Me (Foto: Go Fund Me)





"Ella está adicta, es pobre y es bipolar. Mi madre no es un tema de redes sociales. Es inconcebible que otras personas de color la estén grabando y colgando sus videos en redes sociales", expresó a través de Instagram.

Jehew es ilustrador y se describe como artista y activista, él se ha pronunciado a contar la historia de su madre desde que se volvió viral. Igualmente, ha aclarado varias versiones sobre las versiones falsas que han salido en internet.

Encuentro de madre e hijo

La periodista no se quedó con los brazos cruzados, fue a buscar al hijo de la exmodelo para que pudieran reencontrarse en Nueva York. El pasado miércoles sucedió el emotivo reencuentro.

En el video se observa a los dos dándose un abrazo caluroso y largo, se ve que ambos sueltan lágrimas y a la periodista se le puede observar conmovida. Un grupo de gente aplaudió el hecho.

Terminó en el hospital

En el reencuentro tuvo consecuencias no anticipadas. Suzy Pérez tuvo problemas emocionales al ver a su hijo.

Suzy Pérez se alteró de la emoción de volver a ver a su hijo y terminó en el hospital. Gelena Solano mencionó que lo que ahora tiene que hacer la ex modelo es entrar a un proceso de desintoxicación y rehabilitación, solamente que ella debe de pedir la ayuda.

"Lo importante es ayudarla a salir del vicio y entrar en un centro de rehabilitación", dijo, a People En Español. "La queremos bañar y llevar a un spa, darle ánimo para que ella se salga de las drogas".





Fuente: www.infobae.com