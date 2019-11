El extraño secreto de Marilyn Monroe para una piel perfecta

James Dean, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Marylin Monroe fueron las caras más reconocidas a mediados del siglo XX. Esta última también fue un ícono de belleza, tanto así que a 57 años de su muerte sus técnicas de cuidado de la piel siguen dando de qué hablar.

Norma Jean Mortenson, nombre real de Marylin Monroe, tenía un hábito de no exponerse demasiado al sol, usaba cinco tonos de labiales rojos para conseguir sus característicos labios y ahora, según reveló la actriz Reneé Taylor, también tenía una particular rutina de belleza.

En un evento por el 50 aniversario del Instituo de Teatro y Filmes Lee Strasberg, Taylor, quien solía interpretar a Sylivia Fine, la madre de “La Niñera” en los años noventa, recordó que cuando conoció a Monroe le preguntó su secreto para una piel tan deslumbrante.

Marilyn Monroe falleció hace 57 años (Foto: EFE)

“Marilyn Monroe tenía la piel más luminosa que he visto. Ella llegó a clase con Lee Strasberg un día y tuve que preguntarle qué era lo que hacía”, comenzó la actriz nominada al Oscar.

“Marilyn me dijo: ‘Me unto vaselina en todo el cuerpo y después me meto a un baño de agua caliente durante tres horas cada mañana. Eso le da a mi piel un resplandor brillante.’”, narró Taylor.

La también dramaturga confesó que trató de imitar a Monroe, pero su experiencia no fue tan tranquila como la de fallecida actriz, pues se resbalaba de la bañera. “Así que intenté hacerlo y casi me ahogo”, explicó Taylor.

Aunque este truco tardaba bastante tiempo, le sirvió a la también modelo durante años. No obstante, hoy en día no hay que recurrir a tan tardados métodos, pues ese efecto ya se pueden conseguir a base de iluminadores.

Con información de Vanguardia