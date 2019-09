El gracioso consejo de Christian Bale a Robert Pattinson sobre Batman

Estados Unidos.- Christian Bale mantuvo una entrevista para Variety en la que el actor habló de su más reciente película, ‘Ford v Ferrari’, junto a Matt Damon y el director James Mangold, en el Festival Internacional de Cine de Toronto este fin de semana.

Como todos sabemos, Bale interpretó por varios años al murciélago enmascarado, por lo que le preguntó si tenía algún consejo para Robert Pattinson.

"Oh, lo mismo que para Ben [Affleck]: ser capaz de orinar solo", dijo Bale con una sonrisa. "No te sientes como un superhéroe cuando no puedes mear solo".

No estaba mintiendo sobre eso. Mientras promocionaba Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016, Affleck le dijo a Conan O'Brien que se había encontrado al azar con Bale en una tienda de disfraces de Halloween, y que el único consejo de Bale había sido "mira compañero, solo asegúrate de que haya una cremallera en ese traje."

En cuanto a su más reciente trabajo, Bale y Damon compararon la historia real de la película de construir un nuevo tipo de auto de carreras con la experiencia del cine en sí.

"Shelby, recuerda, ya ha logrado el sueño de ganar Le Mans, es un corredor increíble, y en ese sentido, Shelby es capaz de comprender el panorama general y realizar múltiples tareas mucho mejor que Ken Miles", dijo Bale. "Creo que Matt es igualmente capaz de realizar múltiples tareas y ver el panorama general, y creo que algún día será un buen director".





Fuente: www.elimparcial.com