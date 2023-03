‘El hombre de papel‘ 

El actor Ignacio López Tarso quería morir trabajando; contaba con más de 70 años dedicado al teatro, cine y televisión. El actor mexicano ha fallecido este sábado a los 98 años. Actor vitalicio de Televisa, miembro de la Academia de Hollywood y amigo de Luis Buñuel, López Tarso ha quedado para siempre en la historia del cine junto a mitos como María Félix, Pedro Infante o Jorge Negrete.

No tuvo que pactar con la muerte para quedar inmortalizado en la historia del cine mexicano. A diferencia del personaje que interpretó en la película Macario, el artista construyó su carrera con más de medio centenar de filmes, más de 100 obras de teatro y participaciones en series de televisión. Aquel filme de 1959 fue uno de los más importantes de su trayectoria, menciona El País de España en su obituario.

Nacido el 15 de enero de 1925, Ignacio López López, (su nombre real), es considerado uno de los máximos actores del País durante el siglo 20.

Gran debut

Su debut como actor ocurrió en 1953, cuando Álvaro Custodio dirigió Las mocedades del cid en el teatro del Instituto Francés de América Latina (IFAL), y le dio la oportunidad de participar.

El primer acercamiento que López Tarso tuvo a la actuación fue a los ocho años, cuando sus padres lo llevaron a una función de teatro de carpa, según contó muchas veces

Le tocó vivir un momento importante de transición en la industria cinematográfica nacional, pues encarnó a los seres andrajosos que estaban más cerca de la realidad que de la ficción.

Durante los últimos años una de las cosas que más lamentó fue no subirse al escenario. Además, se quejaban de que no lo llamaban para hacer televisión. “Creen que a los 97 años soy un cascarón olvidado que no se levanta de la cama. ¡Pues no! Estoy muy activo”, aseguró. Hasta que en abril corrió la noticia de que tendría una participación en la serie Vecinos, de Televisa, donde interpretó al padre de doña Lorena, interpretada por Ana Bertha Espín.

De Macario a Pito Pérez

López Tarso interpretó diversos papeles, desde el indígena mexicano, en Macario (1959) hasta el desempleado urbano, en El hombre de papel (1963) el pícaro, en La vida inútil de Pito Pérez (1969), y el cacique, en La casta divina (1977).

En 1957 debutó en la pantalla chica con Noches de angustia, al lado de Silvia Derbez. Posteriormente, participó en Cuatro en la trampa (1961), Amor y orgullo (1966), La tormenta (1967) y La Constitución (1970), sólo por nombrar algunas de sus actuaciones memorables en televisión.

La década de los 60 fue difícil para la industria cinematográfica, pues se vio desfavorecida principalmente por el auge de la televisión, además de otras causas, pero muchas de las películas en las que actuó son fundamentales en la historia fílmica de México.

En 2009, López Tarso volvió a la televisión con la retransmisión de la telenovela Peregrina, en la que dio vida al personaje de «Don Baltazar ‘Tontón’». En esta producción compartió créditos con Eduardo Capetillo, Helena Rojo, Jacqueline Andere, Cynthia Klitbo y Carlos Cámara.

Desde 2016, era miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Cuando la película Roma, de Alfonso Cuarón, llegó a los Oscar, el intérprete dijo que daría su voto al filme mexicano.

Entre su filmografía

‘Macario‘

‘El hombre de papel‘

‘Días de otoño‘

‘El profeta Mimí’

‘El gallo de oro’

‘La vida inútil de Pito Pérez’

‘La rosa blanca’

‘Nazarín’