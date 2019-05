El humor como medicina

Ciudad de México.- El humor ácido y la risa son los alivios que encuentra el actor y director Santiago Segura para no quebrarse ante los problemas.

Aclamado en España por sus cinco entregas fílmicas de Torrente, El Brazo Tonto de la Ley, el también escritor defiende que la burla es un escape, incluso en situaciones complicadas.

"Cuando ves cómo es el mundo, la desigualdad y la miseria, si no te puedes reír de eso, te dan ganas de abrirte las venas. Hay momentos en que es difícil y se te congela la risa, pero tienes que abstraerte, no puedes estar todo el día llorando.

"El humor es imprescindible, sin él estaríamos muertos. El mundo es una broma cósmica y el humor es lo único que nos puede aliviar de eso, el bálsamo que hace esto llevadero", opinó en entrevista.

Segura, que estuvo presente en la entrega de los Premios Platino de Cine Iberoamericano, destacó que no le teme a la polémica con su forma de ser en España, aunque en el resto del mundo sí se mide.

"El humor ácido me encanta, pero es para el público que lo está esperando. Además, no viaja y a veces es complicado, no quiero ser el tipo repugnante al que odien.

"En España saben cómo soy, en Ecuador se preguntan quién es ese tipo calvo y qué mierda está diciendo y piensa que es gracioso lo que dice", admitió el madrileño de 53 años.

Amigo íntimo del cineasta mexicano Guillermo del Toro, el histrión considera que el humor es una arma.

"Sí es una especie de arma, aunque por desgracia no más fuerte que una pistola o un fusil. Cuando logremos que el humor los venza, estaremos en un mundo ideal... Ojalá lleguemos a verlo", expresó.

Aunque el público recuerde a Torrente, su vicioso e icónico personaje, como un obeso, Segura no subirá de peso para interpretarlo en la próxima entrega, pues prefiere cuidar su salud.

"Tal vez vean un Torrente descafeinado. A mí me encanta Torrente gordo, obeso, seboso, sudoroso y grasiento, pero Santiago Segura me gusta delgado.

"Nadie ha visto a un gordo de 100 años, no llegan, y a mí me gustaría llegar a los 90 por lo menos, así que tengo que estar delgadito", compartió.

El actor colaboró recientemente con actores representantes de la comedia mexicana, Omar Chaparro y Mariana Treviño, en la cinta Los Rodríguez y el Más Allá, que llegará a México en octubre.