El inesperado producto que usó Paquita la del Barrio en su recuperación: viagra

Paquita la del Barrio fue hospitalizada a inicios de octubre de este año a causa de una trombosis pulmonar y una neumonía; aunque su recuperación ha sido notoria y ha reanudado su vida arriba de los escenarios, la cantante mexicana aún sigue un tratamiento que incluye el consumo de viagra, medicamento utilizado para la disfunción eréctil, pero que en pacientes con problemas del corazón les ayuda a mejorar su calidad de vida.

La intérprete de 72 años se presentó el pasado fin de semana en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde necesitó tomar descansos y sentarse para calmar los intensos dolores de cadera que la aquejan desde hace un tiempo. Pero fue al concluir su presentación, al lado de la también cantante Marisela, que reveló algunos detalles del duro proceso que ha enfrentado para superar sus malestares.

En entrevista con el programa de Univisión, El Gordo y la Flaca, mencionó que su tratamiento incluye el consumo de viagra, medicamento usado normalmente para solucionar los problemas de disfunción eréctil en los hombres.

“Estoy tomando la viagra, pero no para otras cosas, sino para mi sangre y porque me la dio el doctor”, detalló la cantante. Esta declaración causó gran controversia entre sus seguidores por el tipo de medicamento mencionado.

Pero el viagra o sildenafil, nombre médico con el que se conoce a esta sustancia, tiene más funciones de las que se cree. De acuerdo con la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), este fármaco también es empleado para tratar problemas urológicos, de hipertensión pulmonar arterial y más recientemente para otras patologías como la insuficiencia cardíaca.





La cantante reveló algunos detalles del duro proceso que ha enfrentado para superar sus malestares (IG: paquitaoficialb)

“El sildenafil fue desarrollado originalmente para contrarrestar la angina de pecho. Fue a mediados de la década del 90 que se descubrió su utilidad para tratar la disfunción eréctil, ya que el sildenafil facilita la liberación de óxido nítrico en las células endoteliales de los vasos que irrigan el pene, resultando en vasodilatación, relajación y un aumento del flujo sanguíneo. Pero la enzima PDE5 se encuentra en toda la vasculatura sistémica, así como también en el miocardio hipertrófico. De ahí que algunos investigadores quieran utilizar estos fármacos para patologías cardíacas”, abundó en el tema la SAC.

Si bien, este organismo destacó las bondades de este medicamento para tratar otro tipo de padecimientos, también refirió que existen voces médicas que aún no recomiendan consumirlo para sanar fallas cardíacas porque “no conocemos sus potenciales efectos perjudiciales a largo plazo”, señaló Jorge Thierer, director del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la SAC y jefe de la Unidad de Insuficiencia cardíaca de CEMIC.

Además, las cámaras del programa de espectáculos mexicano, Ventaneando, captaron el momento en que Paquita la del Barrio bajó del escenario con intensos dolores en la cadera y pidió tomar asiento.

Minutos más tarde explicó: “Me duele la cadera, ya es un mal de más atrás. Ya tengo tiempo con esto, pero ahí la llevo”.

Confesó que siempre se ha encomendado a Dios, pero desde que su salud empeoró se ha acercado más a la religión.

La cantante estuvo internada por una trombosis pulmonar (IG: paquitaoficialb)

“Yo siempre he estado cerca de él (Dios) o siempre ha estado cerca de mí, pero últimamente me ha pasado algo muy hermoso”, dijo la mujer de 72 años que durante los últimos días ha orado para superar los problemas que la aquejan.

“Le pedí por tantos problemas que tiene uno con la familia, y que me mandara a alguien para que me ayudara a solucionar mis problemas. (Después) vine aquí y me enfermé por tantas cosas atrasadas que tiene uno, como mis pulmones, trabajando en lugares donde fuma la gente y así. Entonces me enfermé y llega una persona que me está curando y ella trabaja con el Señor y me está curando”, mencionó Paquita la del Barrio.

Y reiteró: “Estoy en paz con Dios, conmigo misma y con la gente que quiero mucho”.

Con lágrimas en los ojos, Francisca Viveros Barradas, que es su nombre real, confesó que su enfermedad le ha ayudado a conocer mejor a las personas que la rodean, porque “te das cuenta de que cuando faltas, es otra cosa”.

Paquita la del Barrio fue hospitalizada de emergencia este año por una trombosis pulmonar. Francisco Ortiz, mánager de la famosa intérprete, declaró que la salud de la cantante se agravó el 8 de de octubre.

Paquita la del Barrio fue hospitalizada de emergencia este año por una trombosis pulmonar. (Foto: EFE)

“Empezó con molestias de la presión, decía que le dolía el pecho. Esa noche la situación se agravó un poquito, ya no se podía parar, decía que le dolía el pecho, y lo primero que se te viene a la mente es el corazón. Llegó un doctor, le dio medicamento y le suministró un calmante, creímos que amanecería mejor, pero nos dimos cuenta que no”, indicó en aquella ocasión para Ventaneando

“Al día siguiente seguía con un dolor en el pecho y la espalda. Tomamos la determinación de llamar una ambulancia, traerla de urgencias al hospital; en ese momento le ponen oxígeno y sí la ayudó, la reavivó”, añadió.

“Paquito”, como se le conoce al mánager entre los medios, explicó que en el hospital “detectaron que había un daño pulmonar a razón de todos los climas que hemos estado viviendo, salimos de gira, estuvimos en Estados Unidos, sabemos que el clima es fuerte, eso se fue sumando, aguantó, hasta que los pulmones se saturaron”.





Fuente: www.infobae.com