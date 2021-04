El Juicio de los 7 de Chicago brilla en SAG Awards

Reforma

El elenco de El Juicio de los 7 de Chicago se llevó el máximo galardón de la noche en la categoría de mejor elenco en un largometraje de los premios SAG del Sindicato de Actores de Hollywood, que se realizaron este domingo desde el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California.

Esta victoria marcó la primera vez que una película de cualquier servicio de streaming gana el premio al mejor elenco del gremio. Escrita y dirigida por Sorkin, la cinta iba a ser estrenada por Paramount Pictures en salas de cine antes de la pandemia, la cual llevó a su venta a Netflix. La compañía aún busca su primer Óscar a la mejor película.

Frank Langella, quien interpreta al juez que presidió el juicio de los activistas arrestados en 1969 durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, trazó paralelismos entre los disturbios de esa época y los de hoy al aceptar el premio en nombre del elenco.

En una entrevista tras el premio pregrabado, Langella calificó la experiencia virtual como mucho más civilizada.

"Estoy en pantuflas'', dijo desde el Hudson Valley de Nueva York. "Yo no tengo pantalones'', agregó su compañero de reparto Michael Keaton.

Eddie Redmayne, quien interpreta a Tom Hayden en la película, reconoció a Sorkin y a la directora de casting Francine Maisler por reunir a un grupo tan dispar de actores que incluye a Sacha Baron Cohen, Mark Rylance y Jeremy Strong.

"Fue como un choque de diferentes tipos de música, fuera jazz, rock o clásica, pero todo eso se unió bajo la dirección de Aaron. Era casi como un director musical'', dijo Redmayne. "Fue una alegría ver a estos grandes actores, tan diferentes y variados, luchando a brazo partido''.

La 27 edición de la ceremonia en la que se reconoce a las mejores actuaciones del cine y televisión, tuvo un formato adaptado a los tiempos pandémicos, otorgando las estatuillas de modo virtual y en una ceremonia que duró alrededor de una hora pregrabada.

La serie The Crown triunfó en la categoría de mejor elenco en una serie de drama, mientras que Schitt's Creek recibió el reconocimiento equivalente en el apartado de comedia.

El fallecido actor Chadwick Boseman recibió un galardón póstumo como mejor actor por su interpretación en el filme La Madre del Blues, que co-protagonizó con la también ganadora de la noche en el apartado de mejor actriz, Viola Davis.

En la ceremonia que no contó con anfitrión, se celebró el trabajo de los actores en cine y televisión y se presentó un in memoriam de quienes fallecieron.

Destacó que en esta premiación algunos ganadores ya habían sido reconocidos previamente en los Globos de Oro, como Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit) y Mark Ruffalo (I Know This Much is True).

Alrededor de 120 mil miembros del sindicato estaban habilitados para votar en estos premios, según la revista Variety.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Cine

Elenco: El Juicio de los 7 de Chicago

Actor: Chadwick Boseman, La Madre del Blues

Actriz: Viola Davis, La Madre del Blues

Actor de reparto: Daniel Kaluuya, Judas y el Mesías Negro

Actriz de reparto: Youn Yuh-jung, Minari.

Elenco de dobles: Wonder Woman 1984.

Televisión

Elenco de una serie de drama: The Crown.

Actor en una serie de drama: Jason Bateman, Ozark.

Actriz en una serie de drama: Gillian Anderson, The Crown.

Elenco de una serie de comedia: Schitt's Creek.

Actor en una serie de comedia: Jason Sudeikis, Ted Lasso.

Actriz en una serie de comedia: Catherine O'Hara, Schitt's Creek.

Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, I Know This Much is True.

Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit.

Elenco de dobles: The Mandalorian.