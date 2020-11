El momento histórico en que Maradona y Freddie Mercury compartieron escenario

Ciudad de México

Diego Armando Maradona estuvo rodeado de muchas personalidades, desde deportistas, políticos, empresarios, pero una de las ocasiones que más llamó la atención fue cuando compartió escenario con Freddie Mercury, líder de Queen.

Esto ocurrió en el año de 1981 cuando la legendaria banda británica realizó una gira por Argentina en la que visitó ciudades como Mar de la Plata, Rosario y desde luego Buenos Aires.

Fue en esta última donde ocurrió el esperado encuentro entre estos dos ídolos y la imagen que daría vuelta al mundo como símbolo de la unión de dos enormes pasiones: la música y el fútbol.

El histórico encuentro de Maradona y Freddie Mercury

El 8 de marzo de 1981 Queen llegó a Vélez Sársfield, uno de los barrios de Buenos Aires, Argentina, para ofrecer el último de sus conciertos en este país.

A mitad del show Freddie tomó el micrófono y se dirigió al público: "Quiero presentarles a un amgio de ustedes: Maradonna".

La multitud rugió mientras 'el Diez' subía al escenario con un pants y una playera azul.

"Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora Otro muerde el polvo".

Aquí puedes escuchar el audio de ese momento:

Acto seguido, comenzó a sonar Another One Bites the Dust, que en ese momento era el éxito más reciente de Queen.

Según el medio La Nación, había sido el propio Mercury quien había invitado al futbolista. Tanto él como sus compañeros eran grandes aficionados al fútbol y fanáticos del 'Pelusa' como también se le conocía.

Luego del concierto, la banda invitó a Maradona tras bambalinas donde platicaron de deporte y tomaron la épica fotografía en la que Freddie lucía la camiseta de la selección argentina y Maradona una con la bandera de Reino Unido.

Esa foto se convertiría también en un símbolo de hermandad entre Argentina y Gran Bretaña cuando un año después estalló el conflicto bélico conocido como la Guerra de las Malvinas.

Después de ese instante tras bambalinas los caminos de estas dos estrellas no se volvieron a cruzar.

Diez años más tarde, el 24 de noviembre de 1991 Freddie Mercury falleció a causa de complicaciones relacionadas con el VIH SIDA.

Hoy, a casi 40 años de ese encuentro y con 60 años de edad murió Diego Armando Maradona. Pero la memoria de estos dos ídolos juntos y de ese 8 de marzo del 81 vivirá para siempre.

Fuente: www.excelsior.com.mx