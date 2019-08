El mundo necesita más mujeres malvadas: Angelina Jolie

Ciudad de México





Angelina Jolie pronto regresará a la gran pantalla con Maléfica 2 y, con motivo del estreno de la nueva película producida por Disney, la actriz ha concedido una entrevista en la que reivindica los papeles de "mujeres malvadas" que luchan por sus derechos.

En una entrevista publicada en la edición británica de la revista Elle, la actriz ha dado su opinión sobre el papel secundario de las mujeres en la sociedad.

Desde este punto de vista, las 'mujeres malvadas' simplemente son mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso. Mujeres que se niegan a seguir reglas y códigos que no creen que sean buenos para ellas o sus familias", explicó Jolie.

Mujeres que no renunciarán a su voz y sus derechos, incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades", agregó la actriz, quien añadió que "si eso es maldad, entonces el mundo necesita más mujeres malvadas".

La protagonista de títulos como El intercambio o The Tourist también habló de cómo el feminismo ha cambiado su vida y su papel como madre, explicando el consejo que comparte con sus hijas sobre la idea de belleza interior.

A menudo les digo a mis hijas que lo más importante que pueden hacer es desarrollar sus mentes. Siempre puedes ponerte un vestido bonito, pero no importa lo que lleves en el exterior si tu mente no es fuerte", reveló, añadiendo que "no hay nada más atractivo que una mujer con una voluntad independiente y sus propias opiniones".

La actriz es madre de tres niñas, Zahara, Shiloh y Vivienne, de 14, 13 y 11 años respectivamente, todas ellas de su matrimonio con Brad Pitt. Junto al actor, del que se divorció en 2016, también tiene tres hijos, Maddox, Pax y Knox, de 17, 15 y 11 años respectivamente.

La estrella ha compaginado su carrera como actriz con su labor humanitaria tras un catártico viaje a Camboya para rodar Tomb Raider en 2000. Jolie visitó el país asiático, donde posteriormente adoptó a su hijo Maddox. Poco después viajó a Pakistán, donde donó un millón de dólares. La intérprete, que también ha fundado una asociación para la prevención de la violencia sexual, se ha implicado desde entonces en numerosas iniciativas relacionadas con los derechos de la mujer y la educación y fue nombrada Enviada Especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Sin dejar de lado su faceta más solidaria, la actriz volverá pronto a las salas con Maléfica 2.