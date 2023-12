'El Niño y la Garza', la obra más personal de Miyazaki

CDMX.- Las repetidas afirmaciones del maestro de la animación japonés de que dejará el cine son una respuesta a la tensión que implica la creación de cada uno de sus universos, en gran parte dibujados a mano. Al menos eso es lo que cree Toshio Suzuki, fundador del Studio Ghibli y mano derecha de Miyazaki durante los últimos 40 años.

"Cada vez que termina una película, está tan agotado que no puede pensar en el próximo proyecto", explicó Suzuki. "Ha agotado su energía física y mentalmente. Necesita algo de tiempo para aclarar su mente. Y tener un lienzo en blanco para generar nuevas ideas".

Una década después de que El Viento se Levanta de 2013 fuera anunciada como la última película de Miyazaki, el nuevo largometraje del autor de 82 años, El Niño y la Garza, se estrenará en el continente americano mañana, después de un gran éxito en Japón durante el verano. donde abrió sin ninguna publicidad tradicional.

Aunque el director no ha concedido ninguna entrevista sobre El Niño y la Garza, Suzuki, de 75 años, quien también es un productor veterano, describió el trabajo del maestro, su proceso y cómo sus colaboraciones han evolucionado, o no, a lo largo de los años.

Suzuki dijo que la nueva película de fantasía es la más personal de Miyazaki hasta el momento. Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a Mahito, de 11 años, quien, después de perder a su madre en un incendio, se muda al campo, donde un reino mágico lo llama.

"Al comienzo de este proyecto, Miyazaki vino a verme y me preguntó: 'Esto va a ser sobre mi historia, ¿estará bien?'. Simplemente asentí", recordó Suzuki.

Durante mucho tiempo, dijo, a Miyazaki le preocupaba que si hacía una película sobre un hombre joven, la inspiración inevitablemente provendría de su propia infancia, lo que en su opinión podría no ser una narrativa interesante. Al crecer, Miyazaki tuvo problemas para comunicarse con la gente y, en cambio, se expresaba haciendo dibujos.

"Me di cuenta de que en esta película, donde se retrata a sí mismo como protagonista, incluye muchos momentos humorísticos para encubrir que el niño, basándose en sí mismo, es muy sensible y pesimista", dijo Suzuki. "Fue interesante verlo".

Si Miyazaki es el niño, añadió Suzuki, entonces él mismo es la garza, una traviesa entidad voladora de la historia que empuja al joven héroe a seguir adelante. El director Isao Takahata, el tercer mosquetero fundamental de Studio Ghibli, quien murió en 2018, está representado en pantalla por Granduncle, una figura sabia pero curtida que controla el mundo fantástico en el que se aventura Mahito.

Suzuki conoció a Miyazaki a finales de los años 1970, cuando el animador estaba haciendo su primer largometraje, Lupin III: El Castillo de Cagliostro. En aquel entonces, Suzuki era un periodista que esperaba entrevistarlo.

Pero Miyazaki, quien estaba trabajando en un guión gráfico, no tenía interés en hablar y lo ignoró. "Que él fuera muy irritable e irrespetuoso me enojó mucho", recordó Suzuki.

Se quedó en el estudio durante dos días más de silencio. En el tercero, Miyazaki le preguntó si conocía un término para designar a un coche que adelanta a otro durante una persecución. La respuesta de Suzuki, una expresión japonesa específica para tal acción, finalmente rompió el hielo e inició su relación a largo plazo.

"Miyazaki todavía recuerda ese primer encuentro también", dijo Suzuki. "Pensó que yo era una persona en la que no se podía confiar. Y por eso fue muy cauteloso al hablar conmigo".

Con el paso de los años, Suzuki se ha vuelto cada vez más indispensable para Miyazaki. "Siempre me dice: 'Suzuki-san, ¿puedes recordar las cosas importantes para mí?' Y luego siente que puede olvidarse de todas las cosas importantes que no tienen que ver con sus películas. Tengo que recordarlos por él", dijo Suzuki.

Mejores amigos, más que simples colaboradores, Miyazaki y Suzuki hablan todos los días, incluso si no hay nada urgente que discutir, y tienen como regla reunirse en persona los lunes y jueves. "Lo que hablamos es muy trivial la mayoría de las veces, supongo que se siente solo o me extraña, pero siempre es él quien me llama. Nunca lo llamo", dijo Suzuki, y agregó entre risas: "A veces incluso me llama en medio de la noche, como a las 3 a. m., y lo primero que me dice es: '¿Estabas despierto?' Y obviamente no lo estaba. ¡Estoy en la cama!"