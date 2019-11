‘Él no es artista’, Niurka estalla contra Bobby Larios

Ciudad de México.- Hace unas semanas Bobby Larios estuvo de visita en México, el actor aseguró que su salida del país se debió a un veto impuesto por Juan Osorio que no le permitió conseguir más papeles, tras su polémico romance con Niurka. La vedette defendió al productor y arremetió contra su expareja argumentando que lo que le cerró las puertas a Larios fue su falta de carisma y talento.

En entrevista con el programa Sale el Sol, la cantante descartó las acusaciones del modelo, pues la prueba estaba en que en Estados Unidos él tampoco había conseguido trabajo, por lo que ella asegura que la culpa no es de Osorio sino del mismo Larios.

"Él tiene que buscar un pretexto para justificar que él pobrecito por mucho que hicimos en nuestra relación para colocarlo y hacerle una carrera, a ningún empresario le interesó. Por qué, porque no tiene carisma, porque él no debería dedicarse a esto, él debería poner un negocio, otra cosa, porque él no está para ser artista. Él no es artista", remató la cubana.

Por otra parte, dejó en claro que cuando terminó su relación con Juan Osorio, él estaba tan enojado que a la que intentó cerrarle las puertas fue a ella, pero que no lo logró, porque no ha nacido la persona que pueda

"A mí Juan no me cerró nada, porque automáticamente me convertí en la mujer escándalo y le subí el rating como espuma a todo el mundo, y todo el mundo me quería. No ha nacido la persona, el masculino que me cierre a mí nada. Llegan para abrir, para cerrar, nadie".