¡Él no la perdona! Carlos Cuevas exige disculpa pública de Aída Cuevas

Hermosillo.- Carlos Cuevas no está dispuesto a perdonar tan fácilmente a su hermana Aída Cuevas, quien el día de hoy retiró la denuncia por violencia intrafamiliar en su contra.

En entrevista telefónica con EL IMPARCIAL, el llamado "Rey del Bolero" dijo que tiene las pruebas necesarias para interponer una demanda penal en contra de la ganadora del Grammy por difamación, luego de que ella ofreciera una entrevista en "Ventaneando" donde reveló la violencia que había vivido a manos del cantante.

"Ella dice que me otorgaron el perdón, ¿pero cuál perdón? ¿de qué me van a perdonar si yo no he hecho nada? No tuvieron pruebas, no pudieron comprobar nada, por eso retiraron la demanda, porque no iba a proceder. En cambio yo sí tengo pruebas para demandarla", dijo Carlos Cuevas.

"Ella fue a ese programa 'Ventaneando' a calumniarme, a decirme que soy un mujeriego, un golpeador, que soy borracho, involucró a mi esposa, a mis hijos. La que tendría que pedir perdón es ella, no yo", continuó.

Carlos estaría dispuesto a no demandar a la reconocida artista y a dejar el pleito legal que tienen desde hace varios meses, siempre y cuando ella emita una disculpa pública.

"Nada de lo que dijo en ese programa es verdad. Así como me estaba exigiendo, ahora yo le exijo que se disculpe, que limpie mi nombre, que a final de cuentas no pudo ensuciar, porque como dije, no pudieron comprobar nada, ni ella ni el otro cuate ese (Guillermo Pous, abogado de Aída)", expresó.

Respecto a su sentir con toda la situación legal, se mostró contento, pues aseguró que él está con la consciencia tranquila.

"Si tu ves las entrevistas que doy, mis streamings, mis conciertos y todo, me vas a ver sonriente. Y yo estoy así porque estoy tranquilo, porque siempre hablé con la verdad, porque jamás calumnié, jamás le falté el respeto a nadie. Siempre voy a ser partidario de hablar con la verdad, porque eso te da paz, y yo, estoy muy en paz conmigo mismo y con todos", remató.

Por otro lado, Carlos Cuevas está listo para el concierto que ofrecerá este sábado 28 de noviembre un concierto streaming con Jorge "El Coque" Muñiz y Rodrigo de la Cadena.

"Son buenísimas canciones, muy románticas, para el público romántico de todo México y el mundo. Este chavo Rodrigo lo van a adorar, es un joven con mucho talento a su corta edad. Y luego mi compadre Coque, ¿quién no lo conoce? Será un show a piano con buenísima música, muy bohemio, para sacar nuestro lado romántico en esta pandemia", finalizó.

