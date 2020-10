El pleito entre Carlos y Aída Cuevas se pone más intenso

"Amenazas muy fuertes" así califica Carlos Cuevas a las supuestas intimidaciones que los abogados de su hermana Aida Cuevas han hecho contra él y su familia, por esa razón procederá legalmente hasta las últimas consecuencias.

"Son amenazas muy fuertes… Yo lo único que tengo miedo es que le pueda pasar algo a mí y mi familia, por lo demás mis abogados se encargaran de llevar el litigio como debe ser, hasta las últimas consecuencias, yo solo estoy defendiéndome", dijo el cantante en conferencia de prensa.

De acuerdo con los abogados Eduardo Masías y Ricardo Vázquez, Carlos Cuevas ya cuenta con protección de la fiscalía Miguel Hidalgo.

"La alcaldía Miguel Hidalgo, me hizo favor de poner seguridad, si me siento intimidado de la inseguridad de la Ciudad de México, que todo el mundo padecemos, ahora con más razón", señala el intérprete.

"Ahí hay un código ciudadano que está en la protección de nuestro defendido, que son medidas de protección que le determinó la fiscalía de la Ciudad de México, que lo están protegiendo a él permanentemente", explican sus defensores.

Cómo empezó el pleito entre ambos hermanos

De acuerdo con su abogado Eduardo Masías, Aida mandó una carta por correo electrónico a Carlos, pero todo se salió de control cuando el asesor legal Guillermo N de la cantante la hizo pública, sin cubrir los datos personales, resultando con ello un acoso y amenazas en contra de su vida.

"…empezaron a llegar avisos intimidatorios, señalando que se cuidara porque estaba en riesgo, una vez que la integridad de la persona está intimidada, en riesgo, porque los datos no se cubrieron se tomó acción legal en la fiscalía Miguel Hidalgo", informa Vázquez.

Hasta el momento son cuatro las carpetas de investigación, que se abrieron en contra de Aida Cuevas, Guillermo N y sus asociados, la primera querella fue impuesta el 22 de julio, la cual se ratificó el 28 del mismo mes.

"Afecta mucho, creo que a cualquiera le afectaría sobre todo porque yo no niego la sangre y cuando ya pasa esto, a estos términos ya uno sólo se defiende y tratar de sobrellevarla y sobre todo proteger con unas y dientes a mi familia para que no le pase nada", comenta el cantante.

Los asesores legales del músico aclaran que buscan justicia y llegaran hasta las últimas consecuencias y advierten que Aida Cuevas puede pisar la cárcel por culpa del asesoramiento de su defensa legal.

Juan Gabriel fue la gota que derramó el vaso

Carlos asegura que lo que detonó el pleito fue cuando a él se le ocurrió decir públicamente que "no le constaba que Juan Gabriel le había pedido matrimonio a Aida Cuevas".

"Que yo haya dicho que no me consta que Juan Gabriel le haya pedido matrimonio…y yo no puedo mentir y si no me consta, cuando no nos consta algo no podemos decir nada… Juan Gabriel se hubiera sentido muy mal con esto, porque él era un hombre de paz, era un hombre que escribía bonito, escribía al amor, es como yo, yo le canto al amor, a la mujer, como voy a estar peleándome con una mujer cuando le canto a la mujer, si le canto en paz y con todos los grandes letristas que han existido para poder enamorar a las mujeres", señala.

El hermano de Aida también quiere impugnar la decisión de que YouTube esté bajando sus contenidos musicales por el tema de Juan Gabriel.

"Yo simplemente me estoy defendiendo de esos ataques que son sistemáticos, ya me prohibieron, me bajaron un video de YouTube, que voy a impugnar, fue un video que grabé con los boleros de Juan Gabriel, esto ya es una cosa tremenda, repito no sé qué callos he pisado para este ataque", indica.

"Esto es una campaña de odio y sigue, están muy ardidos porque los mande a callar, bueno con la autoridad obviamente, pero bueno su única arma es Juan Gabriel, de mis 34 discos que he grabado, solamente una vez y con Coque Muñiz grabamos un popurrí, pero nunca lo he utilizado y fue un excelente amigo y un excelente compositor para no grabarlo, pero nunca he grabado Juan Gabriel", ahonda.

