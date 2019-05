El poder femenino de X-men

Ciudad de México





De la noche a la mañana Sophie Turner se convirtió en una de las actrices más famosas a nivel mundial gracias a su papel de Sansa Stark, en Game on Thrones. Tenía 15 años cuando comenzó a trabajar en esta serie y a los 17 años su vida dio un giro cuando la depresión apareció debido a las críticas que recibía en las redes sociales, debido a los kilos de más que ganó por problemas de metabolismo, así como por interpretar a una mujer ambiciosa y egoísta.





Ante tal escenario no es de extrañar que se vea identificada con proyectos que traen a la mesa las enfermedades mentales y, por ende, haya aceptado con gusto X-Men: Dark Phoenix, el más reciente capítulo de la saga de mutantes en el que interpreta a Jean Grey, una chica que al no controlar sus emociones, genera caos y destrucción.





"He sido una gran apasionada de la salud mental y una de las cosas que más me gustó del filme es que se abordaron estos temas. Estudiamos muchísimo acerca de enfermedades mentales como la esquizofrenia, trastornos de identidad, adicciones y cómo éstas afectan a la gente que te rodea.





"Creo que nunca será suficiente hablar de temas de salud mental y debemos traerlo constantemente a la mesa de discusión para poder ayudar, así que esta película contribuye para hablarle a todos aquellos niños y jóvenes, pues la protagonista sufre de este tipo de problemas”, explicó Turner.





La británica de 23 años, próxima a contraer nupcias con el músico estadunidense Joe Jonas, visitó la Ciudad de México junto a la dos veces nominada al Oscar, Jessica Chastain, para promocionar X-Men: Dark Phoenix, cinta que se estrena el 7 de junio.









Al hablar del lado oscuro de la fama, haciendo alusión a una parte del título del filme dirigido por Simon Kinberg, Chastain, quien ahora interpreta a una mujer manipuladora, comentó que al ser celosa de su privacidad, pierde el control cuando los medios se meten con su hija Giulietta, de diez meses de edad, que nació a través de un vientre de alquiler.





"Para mí, el lado oscuro de esta profesión tiene que ver con el tema de la privacidad. Soy mamá y protejo mucho a mi hija, así que pierdo el control cuando alguien quiere meterse con ella o le quiere tomar fotos. Sí, me vuelvo loca cuando algo así sucede, ésa es la parte oscura, pero no todo es así”, comentó Chastain, quien en unos meses estrenará la segunda parte de la cinta de terror It.





Sophie Turner no es nueva en el universo de los X-Men, ya que hace tres años interpretó el mismo personaje en X-Men: Apocalypse, sin embargo, Chastain sí lo es.





"Lo bueno de haberme unido a este equipo es que ellos ya tienen rato haciendo estos personajes y fue como llegar a una familia. Fue bastante divertido y algo que me pareció curioso es que James McAvoy y yo hemos sido amigos desde hace tiempo y cuando llegué al set se comportó muy serio, estaba muy metido en su papel y yo lo bromeaba mucho. Fue un grupo que me dio la bienvenida y me permitió integrarme muy bien”, compartió la californiana de 42 años.





X-Men: Dark Phoenix vuelve a reunir a Michael Fassbender, en el papel de Magneto, y a James McAvoy, como el Profesor X. A ellos se suman otros nombres (versiones jóvenes de X-Men) como Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Evan Peters y Tye Sheridan.





La noche del martes las actrices asistieron a un complejo cinematográfico de la zona norte a encontrarse y convivir con los fans. Jessica Chastain se mostró más cercana a los asistentes, se tomó fotos y firmó los objetos de los fans.

DEL FILME