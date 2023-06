El Príncipe Guillermo se va de fiesta ¡sin Catalina!

Londres.- El Príncipe Guillermo sorprendió a sus seguidores al ir de fiesta a un club nocturno sin la compañía de su esposa Catalina Middleton, pues en los últimos meses habían salido a pubs y bares juntos, lo que ha causado rumores de problemas en su relación.

De acuerdo con DailyMail, el próximo heredero al trono llegó acompañado de dos amigos al club nocturno Koko, uno de ellos es Guy Pelly, padrino del Príncipe Luis.

Unas horas antes el Príncipe de Gales había sido captado en el Royal Ascot acompañado de su esposa, por lo que sorprendió que Guillermo llegara al club sin ella.

En Koko, Guillermo fue visto bebiendo cerveza y hasta mostró sus mejores pasos de baile con la canción "I Got 5 On It" del grupo Luniz. De inmediato las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a captarlo, pues el Príncipe es conocido por siempre tener una actitud hermética y no llamar la atención.

Un experto en la realeza británica apunta a que el comportamiento de Guillermo tiene la finalidad de rejuvenecer a la monarquía para cuando él llegue al trono.

Hasta el momento los Príncipes de Gales no se han pronunciado al respecto.