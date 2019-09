El profe McConaughey

Ciudad de México.- Matthew McConaughey, ganador del Óscar y productor de cine, se ha unido a la Universidad de Texas y comenzará a dar clases en este otoño.

Desde 2015, el actor ha colaborado como instructor invitado en el departamento de radio, cine y televisión en el Moody College of Communication.

El currículum de McConaughey

Matthew McConaughey llamó la atención por primera vez en cine gracias a su interpretación de un drogadicto veinteañero en la comedia Dazed and Confused.

A principios del nuevo siglo, estelarizó una serie de comedias románticas al lado de Jennifer Lopez, Kate Hudson y Sarah Jessica Parker.

Poco después optó por papeles más serios, e incluso ganó un Óscar por El Club de los Desahuciados (Dallas Buyers Club, 2013), en el que dio vida a un vaquero que, tras ser diagnosticado con VIH, importa medicamentos experimentales para combatir el si

Otras aventuras fuera de pantalla también han llamado la atención, como en 1999, cuando fue arrestado por cargos de posesión de mariguana. Luego de que un vecino se quejara de ruido en la casa del actor, la Policía lo encontró desnudo, tocando los bo

Hace unos días, fue presentado como copropietario de un nuevo equipo, el Austin FC, que próximamente competirá en la Major League Soccer.

Según explicó Noah Isenberg, director de ese departamento, su nuevo rol representa "una relación de mutuo beneficio que reconoce la contribución que él ha hecho a la universidad. Esto formaliza nuestro lazo. Su pasión por el cine es ilimitada".

McConaughey tiene una casa en Austin, y en 1993 obtuvo un título en cine en esa casa de estudios. Este otoño, un grupo de 40 alumnos estudiará dos películas estelarizadas por la estrella de Hollywood: The Gentlemen, cuyo estreno está previsto para 2020, y el drama El Niño y el Fugitivo (Mud, 2012).

Se espera que Jeff Nichols, director de Mud, haga una visita especial.

"Es la clase que me habría gustado tomar cuando acudía a la escuela de cine. Los elementos de veracidad y esa alegría genuina por el proceso son eternos. Eso será siempre nuestro objetivo en el aula", señaló el actor en un comunicado.

Desde 2015, McConaughey ha impartido una clase de producción fílmica titulada "Del guión a la pantalla" con Scott Rice, un profesor asociado. El actor, quien fue nombrado profesor de prácticas, ayudó a desarrollar el curso, el cual explora las etapas de producción de una película.

Actores y directores de cine no son ajenos a la docencia en universidades.

En 1992, Spike Lee, ganador del Óscar por Haz lo Correcto (Do the Right Thing) y El Infiltrado del KKKlan (BlacKkKlansman, 2018) dio una clase en Harvard titulada Cine Afroamericano Contemporáneo, en la que exploró la historia de la cinematografía negra en EU desde 1964.

A finales de los 90, Oprah Winfrey enseñó liderazgo en la Kellogg Graduate School of Management de la Universidad de Northwestern. Si bien los estudiantes estaban fascinados, la conductora tuvo una fría recepción de parte de algunos miembros de la facultad.

"Había una preocupación justificada en torno a que el sensacionalismo no sería buena para la institución", opinó el profesor Walter D. Scott en su momento.

Pero la Universidad de Texas piensa diferente.

"Matthew es el embajador cultural de Austin", señaló Isenberg.