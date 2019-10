El Puma lanza nuevo disco con grito de “Agradecido”

Miami (AP) — “El Puma” José Luis Rodríguez quiere gritarlo a toda voz: está agradecido a Dios por haberle dado una nueva oportunidad de vida tras un doble trasplante pulmonar.



“Quiero decirle a la gente que existen los milagros, que lo crean”, expresó el artista en una entrevista el jueves. “Yo soy un milagro viviente. Si no creen en Dios, miren lo que ha hecho conmigo”.



Ese es el mensaje que el cantautor venezolano de 76 años, que estuvo a un paso de la muerte por una enfermedad pulmonar, quiere transmitir con su nuevo disco “Agradecido”, que lanzó el viernes.



El álbum incluye tres canciones originales que abordan lo que le pasó durante su enfermedad y cómo cambió después de la cirugía. Otras siete piezas hacen un recorrido por diferentes países de Latinoamérica, desde Argentina, hasta su natal Venezuela, Cuba y Colombia.



El sencillo “Agradecido”, que compuso con la cantautora panameña Erika Ender, habla de lo que perdió y no pudo ver mientras estaba tan ocupado en su carrera profesional y de lo agradecido que se siente ahora por cada día que puede respirar, por tener una familia y amigos, entre otras cosas.



La balada “El hombre que mereces”, por otra parte, cuenta la historia de un hombre que se da cuenta de que el tiempo es preciado, y que debemos pasarlo con aquellos a quienes amamos.



El álbum cierra con el tema romántico “Despertar”, que a ritmo de bachata se refiere al despertar físico y emocional: “Despertar entre nubes de color, con el cielo entre tú y yo, sin tener otro horizonte que mirar, que tu rostro al despertar”.



Para Rodríguez, quien tuvo que tomar clases de canto para volver a entrenar su voz tras el doble trasplante, la experiencia de su enfermedad y la posterior supervivencia le han hecho cambiar la forma de ver las cosas y de vivir.



“Cada segundo de mi vida lo vivo intensamente”, aseguró el intérprete de éxitos como “Culpable soy yo”, “Dueño de ti” y “Agárrense de las manos”. “Como sé que cada momento es irrepetible, trato de disfrutar lo máximo de la gente”, dijo durante la entrevista, realizada en las oficinas de la disquera Sony Music en Miami.



La portada del álbum realizado en el sur de la Florida es una foto de El Puma parado con el mar azul de fondo, sonriendo con los brazos estirados en alto y las manos abiertas.



En tres de las canciones aparece la Orquesta Filarmónica de Praga: en una oda a “Venezuela”; en la romántica “Medley Caribe”, y en la balada “El hombre que mereces”.



Tras el doble trasplante de pulmón y más de un año de rehabilitación, el artista inició en mayo una gira mundial llamada “Agradecido Tour” que lo ha hecho sentir tan bien que no la quiere terminar.



“No quiero parar”, expresó con voz fuerte “La actividad es lo que te hace estar vivo y seguir”.