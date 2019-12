El rapero Juice Wrld habría fallecido por una sobredosis de opioides

La noticia de la muerte del rapero Juice Wrld dio la vuelta al mundo el domingo 8 de diciembre. Se dio a conocer que el joven de 21 años, de nombre real Jarad Higgins, falleció luego de convulsionarse en el aeropuerto de Midway Chicago.

La oficina forense del condado de Cook emitió un comunicado en el que informó el deceso, pero no especificó las razones. Este lunes 9 de diciembre el Chicago Tribune brindó detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Oficiales federales esperaban en el hangar al rapero, ya que tenían sospechas de que se encontraba en posesión de contrabando. Cuando Juice Wrld y su comitiva llegaron a su jet privado, un perro rastreador de drogas inspeccionó el lugar y dio alerta positiva en el equipaje, por lo que la policía comenzó a realizar un cateo de sus pertenencias. Fue entonces cuando el joven comenzó a sufrir convulsiones.

Los elementos de emergencia del lugar le administraron una dosis de Narcan, que se utiliza para revertir las sobredosis de opioides. Se logró que Higgins despertara, pero cuando lo hizo no comprendía lo que pasaba y sangraba por la boca. Volvió a caer inconsciente por lo que lo llevaron al Avocare Christ Medical Center en Oak Lawn, pero lo declararon muerto tiempo después.

(Foto: Owen Sweeney/Invision/AP, File)

Acompañantes del rapero dijeron a la policía que había tomado píldoras desconocidas momentos antes de que sufriera los espasmos. También uno de sus amigos declaró que el músico sufría un problema por el que tenía que consumir opioide altamente adictivo y que puede tener efectos secundarios fatales si se combina con alcohol u otras drogas.

Sin embargo, aún no se determina si fueron otras sustancias psicoactivas las que provocaron la muerte del joven. Está previsto que se realice una autopsia el lunes 9 de diciembre por la tarde.

También fueron revelados los resultados del cateo al equipaje de Juice Wrld y sus acompañantes. Los agentes encontraron 42 bolsas selladas al vacío con 70 libras de mariguana (31,75 kilogramos), además de dos pistolas de 9 milímetros, una calibre .40, un cargador de municiones de alta capacidad y balas perforadoras de metal.

Por lo que Christopher Long y Herny Dean de 36 y 27 años respectivamente, quienes estaban con el rapero al momento de su muerte, fueron arrestados en el aeropuerto por el Departamento de Policía de Chicago. El primero fue acusado de posesión ilegal de arma de fuego, mientras que el segundo enfrentará un cargo distinto ya que sí tenía permiso para poseer un fusil en el estado de Ilinois, sin embargo, está prohibido hacerlo en los aeropuertos.

Juice Wrld murió a los 21 años en el Aereopuerto Internacional de Chicago (ig: Juice Wrld999)

Mientras que en el caso de las drogas aún no se ha culpado a nadie, ya que en las maletas en las que las encontraron no había etiquetas con nombre, por lo que la investigación continúa.

Quién era Juice Wrld

Jarad Higgins fue un rapero que se hizo conocido gracias a sus éxitos Robbery y Lucid Dreams. Fue con este segundo sencillo con el que alcanzó el segundo puesto en la lista Billboard Hot 100 en 2018.

Desde el 2015 se encontraba haciendo música. Subía sus composiciones a la plataforma SoundCloud en donde rápidamente ganó popularidad.

Ya era sabido que tenía problemas con las drogas. En meses pasados a través de su cuenta de Twitter le prometió a su novia, Ally Lotti, que dejaría de consumirlas: “Bae, perdón, estoy ajustándome, tú has puesto de ti más de lo que las personas saben. Sé que te he asustado. F*ck codeína, se acabó. Te amo y estoy dejando que esto sea público que no es una mierda el amor que encontré. Aprendan todos de esto. La adicción mata, pero puedes superarlo”, escribió.





Fuente: www.infobae.com