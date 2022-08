'El reguetón es el nuevo pop': Natti Natasha

Reforma

Ciudad de México.- Si de algo está convencida Natti Natasha, es que la unión hace la fuerza.

Y la razón por la que el reguetón ha preponderado en los últimos cinco años, opina, es que sus exponentes musicales han establecido una comunidad muy sólida.

Toda una estrella del urbano pop, la dominicana afirmó que se enorgullece de la resonancia que ha obtenido el género con el que se dio a conocer en el 2010.

"Llevo mucho tiempo en esto y siento que en los últimos tres o cuatro años se dio una explosión como nunca nos la imaginamos. Todo empezó con 'Gasolina' de Daddy Yankee, luego vinieron un montón de éxitos y llegó 'Despacito'. Ahí fue cuando el mundo volteó a vernos.

"Claro que hay competencia, pero siento que somos una comunidad muy sana, donde hay colaboraciones, donde todos experimentamos y probamos con otros géneros Un día combinamos con balada, otro día con rock, otro día con pop, con bachata, con salsa. No hay límites y eso ha generado que todos sepan de nosotros", opinó en entrevista Natti Natasha, de 35 años.

Natti Natasha, de estreno con nueva rola

La intérprete acaba de estrenar el sencillo "Mayor Que Usted", en el que colaboró con Daddy Yankee y Wisin & Yandel.

Al igual que ella, ha habido infinidad de figuras que han hecho mancuerna con todo tipo de celebridades, como Bad Bunny, Maluma, J Balvin, Nicky Jam, Don Omar y Ozuna.

"Antes los latinos éramos los que nos sumábamos a las modas, especialmente del mercado (anglo), y hoy en día es al revés. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Janet Jackson, la diosa, la estrella, una figura que casi casi es intocable, que ha hecho todo, iba a grabar urbano pop con Daddy Yankee (en el tema 'Made For Now')?.

"O la mismísima Madonna, que lo hizo con Maluma (en 'Medellín'). Y así vas viendo a muchos y muchas que han sonado y experimentado. El reguetón es el nuevo pop, es el marca tendencia, es el que todos imitan y critican, pero es el que está", dijo la también empresaria que ha cantado con Anitta, El Alfa y Sebastián Yatra.

Sin presiones, sigue escalando en la industria

De los grandes éxitos que ha lanzado Natti Natasha en su trayectoria, varios han sido colaboraciones, como "No Me Acuerdo", con Thalía, y "Sin Pijama", con Becky G. Ella espera que "Mayor que Usted" se cuele a las listas de popularidad con tal fuerza que iguale o supere a la de aquellos temas.

"No siento presión por un éxito, por un 'like', o un número más en streaming, pero sí confío en lo que hago y creo que esta canción tiene todo para ser un éxito. Yo busqué a Wisin y a Yandel, a Daddy Yankee, y con miedo les hice la propuesta, y me dijeron que sí. No me obsesiona el éxito, pero sí confío en lo que hago y en lo que hicimos", afirmó.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre completo de la cantante, adelantó que antes de que concluya el año lanzará un nuevo EP con música inédita y que una de las colaboraciones será con una figura mexicana.