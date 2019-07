El teatro lleva años en crisis: Pedro de Tavira

Ciudad de México.- El teatro en México lleva años de estar en crisis, afirma el actor Pedro de Tavira, quien señala que desde que era chico siempre ha escuchado que la escena nacional padece esta situación, algo que lamenta y espera que pronto cambie.

En entrevista dice que “no hay dinero y cada vez hay menos”, por lo que para él es admirable cómo el gremio puede salir adelante, con tan poco apoyo, difusión e interés de la clase política.

"Es un hecho de que hay un gran teatro en el país; sin embargo, lo que hay que considerar es que lo que se necesita cambiar es la política cultural, la difusión, la situación de que si no hay un interés de la clase política por el teatro que se hace y no se fomenta con el ejemplo, la misma sociedad tampoco crece, no se educa si no tiene interés en la cultura propia”.

Considera que por esta razón es fundamental que desde las escuelas se eduque e inculque el interés por una cultura artística, pues ésta es parte necesaria del tejido social y si no se tiene interés en eso “no les sorprenda que nuestra sociedad esté tan rota”.

Para llamar la atención del público, señala que es necesario que haya toda una estrategia federal para la creación de espectadores, pues cuando alguien va al teatro como público y lo conoce por primera vez, lo vive y tiene una experiencia mágica, no va a dejar de ir.

"Vivimos en un país en el que 90 por ciento de la población nacional no tiene acceso a las piezas escénicas, ya no hablemos de la cultura en general, de la literatura, la música, la danza, sólo me enfoco en el teatro, que es lo que me incumbe. Hay que empezar a cambiar eso”.

El actor mexicano subraya que este país cuenta con tres ganadoras recientes del cuadrienal de Praga, que es uno de los congresos más importantes de las artes escénicas internacionales, hecho que piensa, pasó inadvertido por muchas personas.

"Yo no leí a nadie mandando felicitaciones por esto, muchos no tienen idea de que existe, por eso exhortaría a los políticos a que vayan al teatro, que lo vean, que se den cuenta en qué se va el dinero realmente; y si hay alguien privilegiado en el mundo de la cultura, en el área de teatro, son los técnicos”.

Enfatizó que, contrario a lo que muchos piensan, los actores viven en una situación precaria, pues no tienen Seguro Social, prestaciones, ni salones de ensayo, “no podemos ensayar en los teatros, por lo que lo hacemos en donde Dios nos da a entender, a veces nos ofrecen el lobby de los recintos”.