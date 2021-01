¿El tierno Dumbo es racista? Disney cree que sí

Reforma

Madrid, España.- Disney ha decidido retirar del catálogo infantil de su plataforma de streaming, Disney+, varios de sus clásicos de animación como Peter Pan (1953), Dumbo (1941), La dama y el vagabundo (1955), El Libro de la selva (1967) y Los Aristogatos (1970), debido a su contenido supuestamente racista.

Estas cintas han pasado a ser consideradas como contenido apto solo para para mayores de 7 años y han sido bloqueadas en los perfiles infantiles de la mayoría de países, incluyendo México.

Una medida que Disney toma después de que el pasado mes de octubre, la plataforma incluyera una advertencia por contenido racista o representación negativa de diferentes culturas o personas en varias películas de animación clásicas, como Peter Pan, Dumbo, Fantasía y La dama y el vagabundo.

"Este título incluye representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos estaban equivocados entonces y están equivocados ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar debate para crear juntos un futuro más inclusivo.

"Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y ambiciosos que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo", dice el nuevo aviso.

Son diversos pasajes de estas películas las que han motivado la decisión de Disney.

En el caso de Dumbo, entiende que se ridiculiza y estereotipa a los esclavos afroamericanos que trabajaban en las plantaciones el pasado siglo en Estados Unidos. Especial atención en este sentido merece el tema "The Song of the Roustabouts".

En el caso de Peter Pan, es la representación de los nativos americanos la que se realiza de forma indebida, especialmente en otro pasaje musical, la canción "What Makes Red Man Red".

Mientras que en Los Aristogatos es la estereotipada imagen de Shun Gon, un gato siamés, que realiza una caricatura racista de los asiáticos.

En octubre, la compañía también habilitó un enlace, Disney.com/StoriesMatter, con información sobre el impacto de la narración diversa en la cultura.

Disney+ decidió anteriormente descartar de su catálogo la película Canción del Sur por su contenido racista. "No es apropiada en el mundo de hoy", afirmó Bob Iger, CEO de Disney.