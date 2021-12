El último deseo de Silvia Pinal: que la despidan con mariachis y le cante Luis Miguel

Excelsior

Ciudad de México.- Esta mañana de jueves se reportó que la actriz mexicana, Silvia Pinal, ingresó al hospital la tarde del miércoles por un contagio de covid-19.

La actriz, productora y directora, a pesar de que pocas veces habla sobre la repartición de sus bienes tras su fallecimiento, hace unos meses aseguró que tiene listo su testamento, con el fin de no dejar problemas a sus hijos.

Aunque Silvia Pinal en ese momento, justo antes de ingresar a la etapa de emergencia por la pandemia, estaba segura que no habrá conflictos a su muerte, por lo que prefierió dejar todo conforme a la ley, y a manera de broma, “La diva del cine nacional” dijo que le gustaría, como último deseo que le llevaran mariachis para despedirla y que Luis Miguel le cantara.

"No platico con ellos eso, porque no hay tiempo, pero mi testamento ya está hecho”, dijo Pinal, quien toma con tranquilidad el tema de la muerte, aunque lamentó que existan disputas familiares entre compañeros del medio artístico, como es el caso de José José.

La protagonista de películas como Modelo antiguo y Viridiana, señaló que no sabe si habrá problemas entre su familia, pero al final de cuentas “yo ya no estaré, así que no sabré nada de eso. Estaré mirando al cielo, tranquila”.

Ayer, Silvia Pinal fue internada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México después de que presentara presión arterial baja mientras estaba en su casa.

Dentro del nosocomio se detectó que la actriz de 90 años tiene covid-19, por lo que hasta el momento permanece internada pero estable. La actriz mexicana cuenta con sus dos vacunas contra el coronavirus.

El príncipe Enrique y Meghan Markle compartieron este jueves una postal familiar navideña donde se observa por primera vez a su segunda hija Lilibet Diana, tras seis meses de su nacimiento.

"Este año, 2021, le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija, Lilibet", señalaron en la tarjeta. "Archie nos hizo mamá y papá, y Lili nos hizo una familia".

En la misma tarjeta, los duques de Sussex dijeron que realizaron una serie de donaciones navideñas a través de su Fundación Archewell.

"Mientras esperamos el 2022, hemos hecho donaciones en su nombre a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde las que se reubican desde Afganistán hasta las familias estadounidenses que necesitan una licencia parental pagada", escribieron.

Entre las organizaciones que recibieron el apoyo se encuentran Paid Leave for All, PL+US y el Plan Marshall para mamás, el cual busca que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una ley federal de licencia familiar pagada.

"Estamos agradecidos por su apoyo y reconocimiento en este momento crítico", escribió Molly Day, directora ejecutiva de PL+US en un comunicado.

La Fundación Archewell también hizo donaciones al Team Rubicon, Welcome.Us, Human First Coalition, que ha trabajado para asentar a refugiados afganos en Estados Unidos, así como a la organización de salud mental para refugiados Humanity Crew.