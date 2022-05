El universo de 'Stranger Things' invade la CDMX

CDMX.- Hawkins no será el único escenario donde Nancy Wheeler y Jonathan Byers vivirán aventuras por la cuarta temporada de Stranger Things, pues los actores que los interpretan, Natalia Dyer y Charlie Heaton, respectivamente, vendrán a México en las próximas semanas.

Las actividades de ellos están aún por ser difundidas, pero el universo de la serie de Netflix, plagado de misterios y criaturas como el Demogorgon, también está listo para invadir el País con el #StrangerFest, que los fans podrán disfrutar a partir de este jueves.

La primera de tres actividades especiales será alusiva a Creel House, salida directamente de la cuarta temporada, cuyos primeros episodios llegarán el 27 de mayo, para montarse en la colonia Roma.

Dentro, las luces no paran de parpadear y hay pisos que crujen, pues todo anuncia los retos que se esconden en los tres "escape rooms" que componen la atracción, a la que se puede asistir de manera gratuita tras un registro (en www.strangerfest.com) para conseguir fecha y horario de asistencia.

Lo primero que los fans se encontrarán es una sala con un televisor encendido, ambientado por canciones como "Put Your Head on My Shoulder", de Paul Anka.

"Todo puede ser una pista", anuncian los guías por la experiencia, pues para resolver el escape no hay detalles pequeños. Permiten tomarse fotografías, pero no usar luces adicionales que rompan la ambientación de la casa.

La actividad, que consta de pasar a uno de los cuartos de escape, toma cerca de 40 minutos en los que se recibe asesoría de un guía para encontrar las pistas que permitan salir.

A Creel House, que estará en la CDMX hasta el 7 de junio, pueden entrar adultos y personas entre 13 y 17 años acompañadas de un mayor de edad.

El #StrangerFest tendrá dos actividades más inspiradas en la serie, las cuales sí son aptas para niños: Stranger California y Regreso a Hawkins.

La primera estará disponible del 4 al 19 de junio y es una pista de patinaje, donde además se ofrecerá comida inspirada en el programa.

La segunda, un circuito de escenarios importantes para Eleven de las cuatro temporadas, diseñado para tomarse fotos del 18 de junio al 3 de julio.