El Vive Latino se presentará por primera vez en Europa

España.- Enrique Bunbury y Café Tacvba junto a otros cuarenta artistas del panorama musical mundial en español, en lo que será una fusión de grandes bandas españolas y latinoamericanas, liderarán el salto del charco del Festival Vive Latino Zaragoza que se celebrará en el recinto de la Expo los días 11 y 12 de septiembre de 2020.

Sobre los tres escenarios que se montarán para que la música suene, también estarán Leiva, Vetusta Morla, Andrés Calamaro, Ara Malikian, Molotov o Taburete son algunos de los artistas que formarán parte de esta potente propuesta musical.

En su vigésimo aniversario, el Festival Vive Latino decidió trasladar su sello de calidad y saltar el charco para recalar en la capital aragonesa, según han explicado en la presentación del evento la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, junto al organizador Nacho Royo y Rafael García Garrido, de Nautalia Viajes, empresa promotora de los conciertos.

Este festival arrancará el viernes 11 de septiembre a las 13:00 horas y culminará al día siguiente, 12 de septiembre de 2020, desde las 15:00 horas, con actuaciones que tendrán una duración entre los 40 minutos para los grupos emergentes y la hora y diez minutos para los más conocidos.

La venta de entradas por internet ha comenzado con un precio de promoción de 99 euros para cada uno de los días en los que se podrá ver, además de los citados a: Aterciopelados, Babasónicos, Bebe, Carlos Sadness, Caligaris, Centavrvs, Dengue Dengue Dengue, Instituto Mexicano del Sonido, Iván Ferreiro, León Benavente, Lionware, Little Jesus, María Guadaña, Miss Bolivia, Mikel Erentxun, Miss Caffeina, Mon Laferte, Morad, Mula, R de Rumba DJ, Nortec Bostich + Fussible, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Ximena Sariñana, Viva Suecia, The Dollar Club y Facedown Ass Up.





Fuente: www.elimparcial.com