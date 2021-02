Electriza Miley Cyrus con show previo a Super Bowl

Reforma

Ciudad de México.- La cantante Miley Cyrus dejó el ambiente encendido para el show de medio tiempo del Súper Bowl, que estará a cargo de The Weeknd, al dar un espectáculo de dos horas que dedicó a los especialistas de la salud, reportó The New York Post.

Enfundada en un disfraz de porrista en color negro y rosa, la intérprete mandó un saludo a todas aquellas personas que han estado en las primeras filas sanitarias en la batalla contra el coronavirus.

La cantante Miley Cyrus dejó el ambiente encendido para el show de medio tiempo del Súper Bowl, que estará a cargo de The Weeknd, al dar un espectáculo de dos horas que dedicó a los especialistas de la salud, reportó The New York Post.

Enfundada en un disfraz de porrista en color negro y rosa, la intérprete mandó un saludo a todas aquellas personas que han estado en las primeras filas sanitarias en la batalla contra el coronavirus.