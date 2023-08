Elimina Familia Real título oficial de Enrique de sitio web

Agencia Reforma

Londres.- La Familia Real eliminó el título oficial del Príncipe Enrique de su sitio web, más de tres años después de que él y Meghan Markle renunciaran a sus funciones.

De acuerdo con Page Six, los ayudantes del palacio quitaron silenciosamente a "Su Alteza Real" de la página de perfil del duque de Sussex, poco después de que el Express señalara el "gran error" el pasado viernes.

Los nombres de Enrique y Meghan también se movieron hacia la parte inferior de la página principal, por debajo de los miembros que trabajan en "La Firma", pero encima del Príncipe Andrés.

Antes de dichas actualizaciones, Enrique, de 38 años, supuestamente había sido referido como "HRH" (His Royal Highness) dos veces y también fue llamado el hijo menor del Príncipe de Gales, que era el título del Rey Carlos III, antes de que pasara a su hermano, el Príncipe William.

De manera muy similar, William, de 41 años, y su esposa Kate Middleton, todavía eran referidos en el sitio como el duque y duquesa de Cambridge, según Express.

Todos los errores han sido corregidos desde ese entonces.

Enrique y Meghan acordaron renunciar a sus títulos reales después de retirarse como miembros principales de la Familia Real en enero de 2020, donde decidieron comenzar una vida en Estados Unidos.

Markle en The Eras Tour, Enrique en Asia

La duquesa de Sussex, de 42 años, asistió a la presentación de Taylor Swift en el estadio SoFi de Los Ángeles, confirmó una fuente a People.

Meghan se dejó ver cuando Swift se lanzó a su era 'Fearless', donde le dijo a la multitud que regresarían a su época de secundaria, pues la duquesa saltó de su silla para cantar "You Belong With Me".

Por su parte, el duque se encuentra en Japón por la edición especial del ISPS Sports Values Summit, en Tokio.

Se reporta que el próximo sábado, Enrique viajará a Singapur para la Copa Handa Polo Sentebale ISPS 2023, un proyecto que lanzó con el Príncipe Seeiso de Lesotho en 2006, para ayudar a los niños y jóvenes afectados por la pobreza, la desigualdad y el VIH/SIDA, en África.

Desde el 2010, el juego anual de polo ha recaudado más de 14 millones de dólares para el trabajo de la organización.