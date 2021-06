Ella es la nueva novia de Luis Miguel

Como ha sido durante toda su carrera, el cantante Luis Miguel ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su relaciones de pareja se refiere.

Pero ahora está saliendo con una modelo argentina, de acuerdo a Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, quien fue el representante de Micky durante varios años y que en la bioserie fue de los consentidos del público.

En entrevista con Luciana Rubinska y Barby Simons para C5N, Miranda contó que está con una chica muy linda.

Está muy bien. Estuve unos meses en México. Hablé pero no lo he visto porque se está cuidando mucho. Es bastante aprensivo. Le da miedo. Pero está muy bien. Está con una chica que es misionera, muy linda. No les puedo decir el nombre, pero es muy flaquita con busto, tipo Luli Salazar”

A quien se refería es a Mercedes Picky Villador, una chica que nació en la provincia de Misiones, que tiene 41 años y es modelo y nutricionista.

"No es una modelo conocida”, aclaró Lucía sobre la joven que desde hace tiempo vive en México.