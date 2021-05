Ellen DeGeneres termina su show después de acusaciones de acoso y ambiente laboral tóxico

Tomada de internet

El rostro más reconocible de los programas diurnos ha decidido que su próxima temporada, la decimonovena del programa, será la última. Se dice que la decisión, que recayó en DeGeneres, le tomó varios años. Informó a su personal el 11 de mayo y se sentará con su vieja amiga y predecesora durante el día, Oprah Winfrey, para discutir las noticias en el programa de Ellen el 13 de mayo, según informó Hollywoodreporter.

"Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa, y tan divertido como es, ya no es un desafío", dice DeGeneres a The Hollywood Reporter, discutiendo públicamente su decisión por primera vez.

El momento de su partida es algo con lo que DeGeneres ha luchado abiertamente en el pasado. En una nota del New York Times de 2018, reveló que su esposa actriz, Portia de Rossi, la había estado alentando a dejar el programa de 180 shows al año, mientras que su hermano comediante, junto con ejecutivos de Warner Bros., la habían instado a continuar. Al final, DeGeneres firmó por tres temporadas más, pero tuvo claro consigo misma y su equipo que este contrato, que la llevaría mucho más allá de los 3 mil programas y la impresionante cantidad de 2 mil 400 entrevistas a celebridades, sería el último.

Pero este último año no ha estado exento de controversias. Inmediatamente después de una serie de golpes personales que DeGeneres dice que la “destruyeron”, llegó una publicación de BuzzFeed News en julio que detalla las acusaciones de un lugar de trabajo tóxico. Este último, del que DeGeneres dice que se enteró a través de la prensa, provocó una investigación interna y el despido de ejecutivos importantes. La presentadora, que ha construido su marca con el lema "Sé amable", abrió la temporada 18 en septiembre con una larga disculpa y les dijo a los espectadores: "Aprendí que aquí pasan cosas que nunca deberían haber sucedido. Me lo tomo muy en serio. Y quiero decir que lo siento mucho por las personas que se vieron afectadas". Si bien el mea culpa fue ampliamente visto, el estreno de Ellen mejor calificado en años según The New York Times, la audiencia cayó rápidamente, incluso cuando la lista de invitados de Hollywood siguió siendo de primera línea.