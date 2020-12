Elliot Page agradece el amor y apoyo de sus fans

Ciudad de México.- El actor Elliot Page volvió a las redes sociales tras anunciar que es transgénero, y lo hizo con un mensaje de agradecimiento hacia sus fans por sus mensajes de apoyo y solidaridad.

"Desde el fondo de mi corazón, gracias. Su amor y apoyo han sido los mayores regalos. Manténganse a salvo. Estén ahí para todos", escribió el artista.

De igual forma pidió ayuda a sus seguidores para las organizaciones Transanta y Trans Lifeline; la primera busca llevar regalos de Navidad a los niños que tienen pocos recursos y la segunda brindar soporte para los miembros de la comunidad trans que pasan por situaciones difíciles.

"Si pueden, ayuden a @transanta y @translifeline. Los veo en el 2021", añadió el famoso, quien incluyó una foto de sí mismo en la publicación.

A principios de este mes Page publicó un mensaje en sus redes en el que dio a conocer su identidad de género, y en el que pidió que se le identificara con los pronombres él/ellos y bajo el nombre de Elliot.

"Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuando más me mantengo cerca y abrazo completamente quien soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero", se lee en la misiva.

"A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor".

Desde entonces, el protagonista de The Umbrella Academy ha recibido mensajes de aliento y felicitación, tanto de sus fans como de famosos como Taissa Farmiga, Tom Hopper, Miley Cyrus, entre otros.