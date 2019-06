Ellos son los 2 chihuahuenses en MasterChef La Revancha

Chihuahua.- Los chihuahuenses Rogelio Torres y Yanin Campos tendrán otra oportunidad en la cocina de MasterChef.

Torres es oriundo de Jiménez, Chihuahua, pero vive en la capital del estado desde hace 7 años.

El gusto por la cocina surgió cuando migró para estudiar, dijo en una entrevista a El Diario de Chihuahua en el 2017, cuando participó en la tercera temporada del programa culinario.

“Soy cien por cierto aficionado a la cocina, no he tomado ningún curso de comida, aparte de que esto es un requisito para poder ser parte de ‘MasterChef’, no tener estudios en gastronomía y no ser chef”, dijo en aquel entonces.

Rogelio es enfermero de profesión, carrera que no ha ejercido.

Torres realizó el casting desde la primera temporada, logrando quedar en la tercera, de la cual salió en medio de polémica.

Yanin Campos también representará al estado y a la ciudad de Chihuahua.

Ella se considera una mujer extrovertida, honesta y enérgica y es enfermera; su acercamiento a la cocina comenzó a los seis años de edad al lado de su abuela. En su tiempo libre práctica natación.

Lo que menos tolera de las personas son las mentiras y la intriga.





Te dejamos la lista completa de los participantes:

De la primera temporada están Gina, Carmen y Memo.

De la segunda temporada aparecen Clarita, Lourdes, Kennia y Obeth.

De la tercera temporada, Pablo, Cynthia (finalista), Rogelio, Pastor (finalista) yJulia.

La cuarta temporada trae de regreso a Alí, Miguel, Osiris, Patricia, Willi, Yanin.

MasterChef La Revancha se estrena el 14 de julio a las 20:00 horas.