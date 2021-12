Ellos son los papás de los hijos de Ludwika Paleta

Ludwika Paleta, la actriz polaca radicada en México, es conocida por su talento para la actuación, pues desde que era una niña mostró sus habilidades histriónicas, pero además de hablar de sus proyectos profesionales, la famosa constantemente menciona su faceta como madre y no duda en mostrar lo orgullosa que está de sus tres hijos, dos mellizos y su primogénito.

Nicolás Haza

El primogénito de Ludwika Paleta nació el 11 de noviembre de 1999, fruto del romance entre la actriz y Plutarco Haza. No se sabe exactamente cómo fue que la pareja se conoció, se dice que fue en un bar, pero lo cierto es que de inmediato se enamoraron, comenzaron a salir y se casaron en 1997 cuando ella tenía 19 años.

Desde que se casaron, Ludwika Paleta le insistió a su esposo para que se convirtieran en padres, así lo ha dicho la polaca en varias ocasiones: “Recuerdo que cuando me casé con el papá de Nicolás le decía: ‘Vamos a tener un bebé’ y él me decía: ‘Espérate, espérate, estás muy chiquita’. Yo la verdad siempre he sabido que he querido ser mamá, desde que me acuerdo”, reveló hace tiempo.

De acuerdo con Haza, Ludwika Paleta sufrió depresión postparto, lo que hizo que se comenzaran a distanciar y con el tiempo la relación ya no funcionaba, pero asegura que se quedaron juntos por 10 años con la intención de criar juntos a su hijo, esto sin importar que ya no tenían una relación saludable.

Plutarco Valdés Haza, conocido solo como Plutarco Haza es actor y director de cine, uno de sus primeros trabajos fue en la serie Bizbirije y continuó en importantes proyectos como Mirada de mujer, Todo por amor, El país de las mujeres, El señor de los cielos y El Capo, entre otras.

Bárbara y Sebastián

Años después del fin de su primer matrimonio, Ludwika Paleta reencontró el amor con Emiliano Salinas Occelli, se sabe que se conocieron el 2010 gracias a su amiga Maki Soler, quien le presentó al hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

En abril de 2013, el empresario le pidió matrimonio a Ludwika paleta y se casaron en Mérida, Yucatán. Tuvieron que pasar cuatro años para que la pareja decidiera darle la bienvenida a sus hijos, pues en el 2017,la actriz confirmó su embarazo doble.

El actual esposo de Ludwika Paleta y padre de los mellizos es hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y Cecilia Occelli, es fundador de un corporativo que supervisa estrategias de negocios y movimientos financieros para inversionistas. En 2017, Emiliano Salinas fue relacionado con la secta sexual NXIVM, pero él ha negado todo.