Elton John reveló por qué tuvo que usar pañales durante un show en Las Vegas

El mítico cantante británico ha deslumbrado a las audiencias con sus hits durante décadas. Desde que se volvió mundialmente conocido a principios de los años 70, Elton John ha sido uno de los artistas más extravagantes de mundo, con espectaculares shows que cuentan con luces y números de baile. Pero no todo ha sido un viaje placentero para músico. Desde sus problemas con drogas y adicciones al deterioro de su salud, Elton John ha tenido que subirse al escenario en momentos complicados.

Recientemente, canceló uno de sus shows en Orlando debido a una infección en el oído que no le permitía escucharse arriba del escenario. Pero John ha actuado en circunstancias mucho más difíciles, según detalló el Daily Mail. Explicó que una vez, durante un show en un hotel de Las Vegas, tuvo que usar un pañal mientras actuaba para una audiencia durante el show porque no podía controlar sus ganas de ir al baño.

El espectáculo en cuestión ocurrió solo dos semanas después de que el ícono de la música se sometió a una cirugía de próstata. Como resultado, su control de vejiga se vio afectado y dijo que no podía regular su “necesidades”.

El cantante Elton John, a la derecha, y el compañero de composición Bernie Taupin, posan en el 70 ° cumpleaños de Elton John y en la asociación de compositores de 50 años con Bernie Taupin, beneficiando a la Fundación Elton John AIDS y al Museo de Martillos UCLA en los Estudios RED Hollywood en Los Ángeles, el 25 de marzo. 2017. REUTERS / Danny Moloshok

“Si tan solo supieran, en ese momento me estaba meando”, le dijo entre risas. A pesar de ser un momento incomodo, el músico dijo que hoy podía reírse y contar la mala experiencia sin ningún filtro. Pero también dijo que estaba muy agradecido de no tener que seguir usando pañales para subirse al escenario.

El artista además habló sobre sus amistades con otros legendarios artistas del rock como John Lennon, Rod Steward y Billy Joel. Habló de su cercana relación con cada uno de ellos y contó graciosas anécdotas de la vida en el escenario. “Una vez, Billy Joel -a quien amo y con quien he salido de tour tres veces- se quedó dormido sobre el piano, en el Madison Square Garden, cuando tocábamos Piano Man.”

Ante la pregunta del entrevistador sobre Lennon, a quien conoció en Nueva York en los setenta, dijo que habían pasado varios años con el, cantado juntos y tomando drogas en largas noches. “Hay una historia muy neoyorquina de ustedes dos en una habitación de un hotel”, le dijo el entrevistador, buscando más detalles sobre su relación con el miembro histórico de The Beatles.

Elton John en los años 70.

“Sí, es cierto. Una noche, él y yo estábamos tomando cocaína en el hotel Sherry-Netherland de Manhattan y a eso de la una y media de la mañana, suena el timbre de la puerta. Me llevó unos diez minutos para acercarme a la puerta y mirar por la mirilla a ver quien era.” Detrás de la puerta estaba Andy Warhol -el famoso artista plástico que lideró el movimiento artístico conocido como pop art. “Lo miré a John y dije ‘es Andy Warhol’ y John me miro y hizo esto" contó el artista mientras se cortaba el cuello con el dedo indice, señalando que John no quería dejarlo entrar. “Ese Andy andaba con una cámara para todos lados y no hay nada que fuera privado o demasiado personal para él”, explicó el músico.

Además, en la misma entrevista, el cantante de Crocodile Rock habló sobre su larga lucha con la calvicie. “No me gusta ser calvo. Me parezco a Shrek.”





