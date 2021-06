Embellecen la ciudad

Gabriel Avila Gabriel Avila Gabriel Avila Gabriel Avila Gabriel Avila Gabriel Avila Gabriel Avila Gabriel Avila Gabriel Avila

Chihuahua, Chih—Una noche de gala, llena de música, brillo y lentejuelas, fue la que vivió el pasado lunes, donde las 32 candidatas del certamen Miss México 2021, lucieron todo su glamour, durante la cena de bienvenida por parte de uno de sus patrocinadores oficiales que ofreció a las participantes.

Previo a la cena, se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida, en el presidium estuvieron Manuel Mora Rojas, director de producción del certamen; Andrea Sáenz, Miss Continentes Unidos 2018; Alma Ramírez, presidenta de Aras Business Group; Flor Salazar, ejecutiva representante de Aras Business Group; Rebeca Echánove, coordinadora del Buró de Convenciones en representación de Francisco Moreno, director del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!; Nathalie Desplas, directora de Turismo de Gobierno de Chihuahua; María Angélica Granados Trespalacios, presidenta Municipal de la Ciudad de Chihuahua; Gerardo Vidales Sandoval, subdirector de Turismo; Jorge Gutiérrez, patrocinador del Sotol Artesanal “Su señoría”.

En su mensaje, Nathalie Desplas, directora de Turismo de Gobierno de Chihuahua, expresó: “Para Chihuahua es un honor recibirlas, Chihuahua está de fiesta al recibir a las mujeres más bonitas del país, mujeres inteligentes y preocupadas por cambiar su entorno, por apoyar a los más vulnerables, realmente les agradecemos mucho estar aquí. Les quiero decir que aquí en el estado nos interesa mucho que las mujeres participen en el desarrollo en todas sus dimensiones, que es económica, social, cultural, sociocultural y también medioambiental; el concurso Miss México abarca y participa en todo eso, porque ustedes representan a cada estado del país y están aquí para dejar huella, pero estoy segura que Chihuahua dejará huella en cada una de ustedes, bienvenidas a Chihuahua, disfruten de este bello estado”.

Durante el evento de bienvenida, las 32 candidatas y los invitados especiales de esta cena, pudieron disfrutar de la proyección de videos para que conocieran un poco más del estado grande, así como su majestuosa Sierra Tarahumara.

Luego pasaron a una sesión de fotos cada una de las participantes, después degustaron una cena deliciosa, donde las mujeres más bellas de México estuvieron conviviendo y tomando fotos del recuerdo.

“Para los chihuahuenses es un honor recibirlas a todas, hoy sin duda es un acto de valentía hacer un evento, porque llevamos un año de pandemia, porque se están atreviendo a representar a cada uno de los estados del país y esa es una gran responsabilidad y con ese sentido social que antes no se veía tanto, hoy por hoy podemos ser muy bonitas, pero si no tenemos esa inteligencia emocional y esas ganas de ayudar a la gente no podemos llegar lejos, muchas felicidades y gracias por hacer esta ciudad mucho más bella durante estos días”, dijo Angélica Granados Trespalacios, alcaldesa de Chihuahua.

La final del certamen Miss México será el próximo 3 de julio, en punto de las 7 de la noche, en el Lago Di Como.

