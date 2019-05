Emilia Clarke se despide de Game of Thrones con emotivo mensaje

No es nada fácil cerrar un capítulo de tu vida que duró ocho años. Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen todo ese tiempo en la exitosa serie de HBO, Game of Thrones, se mostró nostálgica y agradecida en su cuenta de Instagram por haber tenido la oportunidad de estar en este proyecto.





El sexto y último capítulo de GOT está a punto de estrenarse; este episodio no solo significa el fin de la serie, sino la despedida de los actores a sus personajes y a toda la producción, pues en los últimos años se han convertido en una gran familia.

Por eso Emilia, compartió cuatro fotos y un emotivo texto a sus 23 millones de seguidores en la red social antes citada.

"Encontrar las palabras para escribir este post me ha dejado abrumada por lo mucho que quiero decir, las palabras quedan pequeñas en comparación con el programa y lo que Dany (Daenerys) han significado para mí", comenzó escribiendo Clarke, de 32 años de edad.

"El capítulo de la Madre de los dragones ha retomado toda mi vida adulta. Esta mujer ha tomado todo mi corazón. He sudado el fuego del dragón, he derramado muchas lágrimas por quienes dejaron a nuestra familia antes de tiempo, y mi cerebro se quedó seco al tratar de hacer que Khaleesi y sus palabras sean extraordinarias, y hacerle justicia a las acciones (y los nombres) que me dieron", continúo.

"Game of Thrones me ha formado como mujer, como actriz y como ser humano. Solo desearía que mi querido papá estuviera aquí ahora para ver qué tan lejos hemos volado".

En su escrito también le dedico unas palabras a todos los seguidores de la serie. "Pero a ustedes, queridos fanáticos de la magia, les debo las gracias, por su mirada fija a lo que hemos hecho y lo que he hecho con un personaje que ya estaba en el corazón de muchos antes de ponerme la peluca de plateada, de los sueños. Sin ustedes no hay nosotros".

El personaje que interpretó Emilia, se convirtió en uno de los más entrañables, pues capítulo tras capítulo mostraba una gran fuerza.

Este domingo 19 por la señal de HBO y su plataforma HBO Go, se transmitirá el sexto episodio de la octava y última temporada de GOT.





Por: As México