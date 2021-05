Emily Blunt más malévola en 'Un Lugar en Silencio 2'

Reforma

Nueva York.- Justo al día siguiente de que las dementes criaturas hipersensibles al ruido conquistaron la Tierra y aniquilaron a gran parte de la población, Evelyn (Emily Blunt) intenta sobrellevar el deceso de su marido, Lee (John Krasinski), y sacar a flote a su clan.

Pero al integrarse con otras comunidades de humanos que también sobrevivieron a la masacre perpetrada por los terroríficos animales en Un Lugar en Silencio 2, tanto ella como sus hijos anticipan otro purgatorio porque no sólo deberán evitar a estos entes, sino a los humanos que van conociendo.

Para esta secuela, que se iba a estrenar en marzo del año pasado, al comenzar la pandemia de Covid-19, pero que fue postergada en dos ocasiones, las expectativas son elevadas, y sus protagonistas lo saben, ya que la primera parte sorprendió al recaudar 340 millones de dólares en todo el mundo.

"Fue algo impactante, muy gratificante, ya que es un filme que mezcla suspenso y terror y está redondeado con drama, y con esas fusiones no siempre hay público dispuesto a arriesgarse.

"A todos los que participamos nos fascinó la aceptación. Al llegar a leer el guión de esta segunda parte no pudimos negarnos, y sucede que mi marido está detrás de todo ello y no podía decir que no, ¿o sí?", bromeó Blunt, en entrevista.

La esposa de Krasinski (director de esta incipiente saga, cuya secuela también escribió y produjo) y estrella de El Diablo Viste a la Moda se unió nuevamente a Millicent Simmonds (Regan Abbott) y Noah Jupe (Marcus Abbott) para reagrupar la familia protagónica.

"Me sentí afortunada y con una gran responsabilidad al descubrir que mi personaje es el que llevaría gran parte de la narración de la historia. Regan es sorda y tiene un implante (coclear), y, como descubrimos en la primera película, usa eso a su favor para determinar cómo enfrentarse a los seres malvados. Mi personaje es sumamente inteligente y lo demostrará en esta película", contó Simmonds.

Y se sumaron al elenco Djimon Hounsou, como el desconocido y misterioso hombre de la isla que podría propiciar que el clan de los Abbott cambie de táctica, y Cillian Murphy, como Emmett, quien parece un buen samaritano aunque esconda una agenda oscura respecto a los sucesos postapocalípticos.

"Nosotros somos los forasteros en el relato, y llegamos a un equipo muy unido y convencido del poderío del guión y la visión de John. El papel que tenemos es contraponernos a la dirección que toman los protagonistas, y podríamos significar un obstáculo, o bien, una ayuda", comentó Hounsou.

"Cuando Evelyn descubre las comunidades de sobrevivientes, y ya con su bebé un poco más crecido, Emmett se vuelve elemental en su deseo de supervivencia, pero las apariencias engañan y yo puedo ser un lobo disfrazado de oveja", añadió Murphy.

En su búsqueda de un lugar más seguro, Marcus y Regan descubren un radio con señal que toca la canción "Beyond the Sea", un giro que podría ayudar a abatir a sus enemigos.

La película llegó a México en preestreno desde el jueves, en pantallas IMAX. Su lanzamiento en el resto de las salas será el jueves 10 de junio. Se prevé que solamente este fin de semana recaude en EU unos 57 millones de dólares.

¡Al fin está aquí!

-Un Lugar en Silencio 2 cambió su estreno de marzo de 2020 a noviembre pasado, y después, a junio de 2021, por la pandemia.

-Tras el éxito del primer filme, de 2018, los estudios pidieron una secuela, pero John Krasinski no estaba seguro de escribirla y dirigirla. ¿Qué ocurrió? No encontraron ninguna propuesta que les llenara el

ojo y entonces aceptó la realización.

-Mientras el presupuesto de la primera parte fue de unos 17 millones de dólares, para la segunda hubo más de 23, según IMDb.com.