Emily Zamourka: de cantante de ópera indigente a los grandes escenarios

Unos cuántos segundos de estar en el lugar y momento adecuado son suficientes para cambiar por completo la vida de una persona.

Así es la historia de Emily Zamourka, una mujer de 52 años, que se gana la vida cantando en el metro de Los Ángeles, o al menos lo hacía, antes de volverse famosa.

Cuando nadie sabía ni siquiera su nombre, un policía la grabó mientras cantaba ‘O mio babbino caro’ del compositor italiano Giacomo Puccini y lo compartiera en redes sociales.

Su voz privilegiada y misteriosa personalidad hicieron el combo perfecto para que miles de personas se preguntaran quien era la talentosa indigente.

Después de seguirle la pista, algunos internautas se dedicaron a buscarla hasta encontrarla.

De acuerdo con CNN, Emily Zamourka llegó a Estados Unidos desde Rusia cuando tenía 24 años, es violinista, pero hace tres un extraño destruyó su violín, después tuvo una lesión en la muñeca y nunca más pudo volver a tocar.

“Fue entonces cuando me quedé sin hogar. Cuando realmente no podía pagar ninguna de mis facturas y no podía pagar más mi renta”.

Pero la suerte está por recompensarla, pues ahora el productor musical nominado al Grammy, Joel Diamond, le ofreció un contrato de grabación.

De acuerdo con TMZ, el productor le ofreció lanzar un álbum de éxitos ‘cruzados’ en el que la cantante soprano del metro, podría colaborar en una pieza de música clásica y EDM (electronic dance music).

Hasta el momento no se sabe si aceptará la propuesta, lo que es un hecho, es que una campaña en GoFoundMe ha recaudado casi 900 mil pesos para ayudar a Emily Zamourka.