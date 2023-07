Emmanuel se suma a las Jornadas Villistas

Chihuahua, Chih.- Emmanuel llegará el próximo sábado 22 de julio al Estado Grande para cerrar con broche de oro las tradicionales ‘Jornadas Villistas’ donde además de hacer un repaso por cuatro décadas de trayectoria a través de sus éxitos tendrá la oportunidad de reencontrarse con su público.

A unos días de su arribo el intérprete de ‘Bella señora’ compartió en entrevista para El Diario cómo se encuentra en estos momentos de su carrera y las novedades de su show.

“Se trata de un tour que además de tener una canción que se llama así, ‘Toda la vida’, presento toda mi música de toda mi vida. Estamos muy contentos de compartir con mi público de Parral, Chihuahua. Y digo vamos porque voy con todo mi grupo. Así que nos sentimos muy honrados de conmemorar los 100 años del asesinato del General Villa. Es una fecha muy importante, y además, poder convivir con todo la gente bonita de Chihuahua”, indicó el ‘Rey Azul’.

Ilusionado por regresar a tierras chihuahuenses, donde hace tiempo no cantaba, Emmanuel aseguró que aprovecho la pandemia para innovar en su repertorio y ahora incursiona en el norteño pop.

“Escucharán toda mi música, y además podrán escuchar esa parte que es nueva de mi carrera, que es el regional mexicano y esta parte del norteño pop que se nos ocurrió hacer y descubrir e investigar en la época de la pandemia y fue maravilloso porque ahora lo estamos presentando en vivo”.

“Hicimos una especie de burbuja dentro de todo lo que es el show y donde presentamos las canciones en el género regional mexicano, por supuesto donde presentaré algunas canciones entre ellas ‘Como quieren que la olvide’ que me está dando mucha satisfacción, ha tenido muy buena respuesta por parte del público”.

El interprete sigue dentro del reconocimiento y el respeto del público, gracias a su siempre único, moderno, actual y vanguardista estilo, elemento al que él atribuye su éxito, además de ser un hombre de fe que lleva todos sus proyectos de la mano de Dios.

“Para mi es clave no soltarme la mano de Dios es clave, la entrega a esta carrera maravillosa que es la música y el respeto a esta carrera, al público, a los medios de comunicación, a lo que está ocurriendo dentro de esta carrera que es para generar sonrisas y alegrías al corazón de la gente, yo no comulgo con una música que te deja una oscuridad”.

“Creo que la música es el reflejo del alma y si cuando tú hablas de la música, uno habla de lo que está ocurriendo en tu corazón, si hablas cosas feas eso está dentro de ti, o si hablar cosas bonitas eso está dentro de ti y en este mundo estamos para dar cosas bonitas”, expresó.

Para las nuevas generaciones de cantantes y artistas que vienen pujando con fuerza, Emmanuel dijo que el respeto tanto al público como al trabajo son igual factores que definen el rumbo de la carrera.

“No dar por hecho que sólo porque ya cantas serás exitoso. Aquí hay que entregarse con el corazón y el alma, no celebrar inmediatamente, porque somos mucho de celebrar al instante, esto es como el deporte no porque un jugador mete un gol, y no es solo ese, hay que meter muchos goles más. Y en esta carrera, entre más te protejas, más vas a durar, más abierta vas a tener tu mente para descubrir cosas nuevas en ti, para que te diviertas y puedas divertir la gente”, puntualizó.