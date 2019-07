Emociona a Frida mensaje de Enrique

Ciudad de México.- Frida Sofía se puso sentimental al recibir un mensaje de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, durante una entrevista en el programa Despierta América.

Durante la participación de la influencer en un segmento titulado "¿Te acuerdas de?", los conductores reprodujeron un video donde aparece el intérprete de "Lucila" felicitando a su nieta por su debut como artista.

"Ya vi que tienes un talento extraordinario. Ya vi que estás muy bella. Ya vi que estás muy trabajadora. Todas esas cosas me gustan mucho de ti. Así que te mando un beso muy cariñoso", dijo Guzmán.

"Te amo. Sabes que te recuerdo. Te extraño. Y en esta casa se te querrá siempre. Dios te bendiga, mi amor".

Al término de la grabación, a Frida Sofía se le salieron las lágrimas, y habló sobre su relación con su abuelo.

"Me encanta que sabe cómo hablarme. Sabe cómo entrar a una situación, como esto, que no está nada fácil, entre su hija y su nieta, y decir: 'Pues aquí ellas dos tienen que hacer sus cosas'", contó.

"Pero nos apoya a las dos. Y no muchas personas pueden hacer eso. Y también me encanta que va y me defiende, y habla la verdad. Tengo mucho más Guzmán que Pinal, for sure (por supuesto). Y esto me llena el corazón de orgullo porque es mi familia".

Hace unos días, Guzmán reconoció en el programa Ventaneando que la situación entre su hija, la cantante Alejandra Guzmán, y su nieta no era fácil, y que entendía la situación que Frida Sofía estaba pasando.

"Ser hija de Alejandra (Guzmán) debe ser un dilema para su hija. La niña tiene 27 años, la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Mientras tanto, ella quiere comerse el mundo a puños", aseguró.