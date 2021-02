Emociona a Sebastián Yatra romperla con 'Adiós'

cortesía: Universal Music

Ciudad de México.- Sin estar seguro de cómo se está listo precisamente para decir "Adiós", Sebastián Yatra escribió este tema, que en poco más de una semana fuera, juntara más de 10 millones de reproducciones en YouTube.

Y si bien, en este artista con más de 25.8 millones de seguidores en Instagram no está la respuesta, comparte en entrevista que sí le sirvió como desahogo para sobrellevar sus propias despedidas, aunque no precisó si es la de Tini Stoessel, con la que terminó el año pasado después de un año de romance.

"Decir adiós a las relaciones, a las amistades, a los sueños, a las personas que se han ido de este mundo... creo que nunca es fácil y esta canción llega en un año donde todos hemos tenido que despedirnos de alguien. Pero es una canción que sana, dentro de todo tiene esperanza.

"La letra, por más triste que sea, dice: 'Aunque dijimos Adiós, nunca dijimos Adiós', porque un pedazo del corazón siempre se queda en los lugares donde fuimos más felices", expresó el colombiano de 26 años.

Desde su rompimiento, el intérprete de éxitos como "Chica Ideal", "Devuélveme el Corazón" y "Robarte un Beso" se ha convertido en uno de los solteros más codiciados de la música latina.

Sin embargo, lejos de estar pensando en reencontrar el amor, está 100 por ciento concentrado en su carrera y en las nuevas oportunidades que le ha traído, como su protagónico en la próxima serie musical Érase una Vez Pero Ya No, creada por Manolo Caro.

"Estoy tan enfocado en mi proyecto y en todo lo que viene, ahora que voy a actuar en esta serie de Manolo para Netflix, que con ayuda de Dios arrancamos ya dentro de poco y con todos los proyectos que he tenido, entonces no me queda mucho tiempo como para pensar en eso.

"Estoy disfrutando cada etapa del proceso de mi carrera ,evolucionando musicalmente y como persona, buscando ser más curioso con los aprendizajes, no sólo en la música sino sobre cultura, política, de lo que está pasando y de nuestra historia, esas cosas son las que despiertan más mi interés en este momento", aseguró el artista.

Además, se dice emocionado de llegar al público infantil con su participación en el reality musical Conecta y Canta, que cada viernes estrena un episodio por la plataforma Disney+.

Su enfoque y trabajo se han visto reflejados en números, pues su última colaboración junto a Guaynaa, "Chica Ideal", ha alcanzado las 585 millones de reproducciones globales y certificaciones Multi Platino y Oro en países como México, Estados Unidos, España, Chile, Colombia, Argentina y Perú, entre muchos otros.

Este éxito buscará acrecentarlo con el lanzamiento de un nuevo remix del mismo tema, al que se sumará un invitado sorpresa que el intérprete anunciará este martes a través de sus redes sociales.