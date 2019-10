Emociona el Grammy a Fonseca

Ciudad de México.- Dejarse llevar por su instinto con su más reciente álbum, Agustín, fue la mejor apuesta de Fonseca.

A un año de su lanzamiento, su producción lo ha convertido en el artista colombiano con más nominaciones al Latin Grammy 2019.

El cantautor aspira a ganar en las categorías Álbum del Año, Álbum Vocal Tradicional, Canción del Año y Canción Pop, estas dos últimas por su tema "Ven".

"Estoy muy emocionado de recibir tremendas nominaciones, es un gran orgullo porque reconoce una de mis etapas más personales que nunca había escrito en mi vida.

"Estos reconocimientos ya tienen un gran significado en mi vida porque no había hecho algo así antes, así que con eso ya me siento muy honrado", expresó el intérprete, quien ahora está dedicado a su hijo de 1 año, Agustín, como su disco.

Aunque Juan Fernando Fonseca Carrera, su nombre real, ya ha sido ganador de los premios de Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, para él estas menciones representan una responsabilidad hacia las nueva generaciones de músicos.

"A esos artistas quiero decirles que siempre sigan su instinto, que deben tener un compromiso único y verdadero con su interior.

"Cada artista tiene algo que lleva dentro y eso es lo que ya he experimentado, esa es la clave para transmitir verdaderas emociones y trascender", dijo el cantante, de 40 años.

El 28 de noviembre se presentará en el Auditorio Nacional, un concierto que promete ser de los más románticos de su carrera.

"Voy a cumplir un sueño alucinante, cuando vine a México siempre pensé en quería tocar alguna vez ahí. Y ahora podré hacerlo con muchas sorpresas, mucho romance y con el orgullo de poder cantar ahí", expresó.