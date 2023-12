Emociona mexicana a Jodie Foster con nuevo crimen

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Antes, la ecuación Jodie Foster más investigación criminal sólo hacía pensar en Clarice Starling, esa joven agente del FBI aliada con el brillante y siniestro asesino Hannibal Lecter en El Silencio de los Inocentes (1991) para desenredar un caso.

El personaje de la nueva serie de televisión de la actriz, la detective Liz Danvers, alimentará ese imaginario con la historia de la desaparición de ocho hombres en una Estación de Investigación Ártica, en una oscuridad casi perpetua.

Como directora, escritora y showrunner de True Detective: Tierra Nocturna, nueva entrega de la franquicia de HBO, que estrenará el 14 de enero, la responsable de esa contribución fue la mexicana Issa López.

"No había estado tan emocionada por algo desde El Silencio de los Inocentes como lo estoy con esta True Detective. Todo provino de la cabeza de Issa. Pudimos descubrir muchas verdades en el proceso de entender esta serie, que se sintió como una de las experiencias más ricas de mi vida", dijo Foster ayer en un encuentro virtual con medios.

"Amo mucho este personaje. Amé al equipo y amé trabajar con Issa, quien es la directora favorita con la que he trabajado", agregó.

Ganadora de dos premios Óscar, Foster describió su papel como una mujer que se comporta como una idiota la mayor parte del tiempo, y quien, además, es demasiado honesta.

"Creo que no es despierta, es inconsciente de sus motivaciones y no sabe cómo afecta a los demás. Ve divertidas cosas que no lo son. La amo. Se preocupa por los demás", precisó.

López lanzó en 2017 Vuelven, película que mezcló elementos sobrenaturales con las víctimas de la violencia en México, con la que llamó la atención de Hollywood y se ganó elogios de escritores como Stephen King y Neil Gaiman.

Desde entonces su nombre fue atado a diversos proyectos (un western de hombres lobo con Guillermo del Toro; un filme de fantasía con el creador de Fargo, Noah Hawley, y otro de terror con el productor Jason Blum), pero su idea de True Detective los rebasó a todos.

En los seis capítulos de la nueva temporada, Danvers unirá fuerzas con la detective Evangeline Navarro (Kali Reis), en una trama que, además de misterio y crimen, estará impregnada de la cultura inuit de Alaska.

"True Detective está hecha de varias cosas. Dos personajes que tratan de resolver un crimen sin entender que lo que resuelven son sus propias almas, secretos y lo que hacen con ello.

"Se necesita un gran elenco y esta temporada lo hizo muy bien. Porque el reto además de la historia son los personajes, encontrar a la gente ideal que los interprete y desarrollar química. Además, yo quería que Jodie revisitara a una detective", dijo López.

La capitalina aseveró que, al escribir la serie, se inspiró tanto en Se7en (1995), de David Fincher, como en El Silencio de los Inocentes, aunque aclaró que esto no se trata de un pastiche, sino algo nuevo.

"Además de eso, mi naturaleza geek fue imparable, y hay aspectos de La Cosa del Otro Mundo (1982), de John Carpenter. Hay cosas de El Resplandor (1980), por la manera en que filmamos la Estación. Son muchos sabores, cocinados con un estilo mexicano", subrayó López.

Con Tierra Nocturna la franquicia llegará a 10 años desde la temporada que protagonizaron Matthew McConaughey y Woody Harrelson, escrita por Nic Pizzolatto, que se convirtió en un producto de culto.

Este arco narrativo destila femineidad y suma al actual empuje del género en una industria que, hasta hace poco, no tomaba mucho en cuenta a las mujeres talentosas, valoró Foster.

"Las pocas mujeres que había ayudaron a otras a llegar y se han logrado grandes avances con eso. Creo que las cosas más emocionantes del año son dirigidas por mujeres. Hay interés en nuevas y diferentes voces, en tener al centro, como nunca antes, las experiencias de las mujeres", expresó la actriz.