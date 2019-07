Emociona show a Robert Smith

Ciudad de México.- Un Robert Smith emocionado hasta las lágrimas fue quien, para asombro de más de 100 mil personas, cerró el Festival de Glastonbury la semana pasada.

En el escenario principal, el Pyramid, The Cure se convirtió en el artista que más veces ha sido el estelar del evento, tres, junto con Coldplay. El rockstar, de 60 años y quien rara vez da entrevistas, dijo al portal NME que se sintió abrumado por la multitud esa noche tan especial.

"¡Sí!, pero probablemente no sea la primera o la última vez que estallaré en lágrimas al final de un show este verano. Fue un fin de semana largo y quizás me afectó. Durante los primeros 20 minutos estuve muy, muy inseguro", dijo Smith, quien precisó que nunca se pone nervioso pese a concentrar las miradas de los fans.

La banda va a tocar en festivales de países como Portugal, España, Francia, Grecia, Suiza, Suecia, Rusia y Japón, y lo hace sin apostar por invitados especiales, pirotecnia ni parafernalia visual. Solamente ellos tocando, suficiente para hechizar a la audiencia.

"(A diferencia de otros en Glastonbury) Pensé que deberíamos ser más minimalistas. La mejor manera de presentarse en Glastonbury era simplemente hacer lo que hacemos.

Supongo que fue algo arriesgado. Si no hubiera resultado, el resto de la banda se habría volteado: '¡Mira, te lo dijimos! ¿Dónde estaban las bailarinas?'.

"Siempre salimos a tocar pensando 'nuestro último show'. He inculcado esa mentalidad en el grupo y es algo natural. Siempre pensamos dar el mejor espectáculo posible".

The Cure lleva 11 años sin publicar un disco, el mayor lapso desde que fue fundado, en 1978. Sin prisa, trabaja en material nuevo que sonará cercano a dos de sus trabajos más aclamados: Pornography y Disintegration. ¿Cuándo saldrá?

"Esto cambia, trabajamos en ello. Estuvimos tres semanas en los Rockfield Studios, en Gales, a principios de año para captar algo de la genuina 'tristeza' galesa. Sin embargo, hizo sol todo el tiempo, fue bastante decepcionante. Sólo llovió una vez.

"Hicimos unas 17 canciones y casi todas eran lentas y depresivas. Mi plan era sacar dos álbumes, uno tras otro. Uno iba a ser 'alegre', y el otro, 'depresivo', pero ya no estoy tan seguro del primero", señaló.

Luego de vivir problemas con otros integrantes, Smith lidera hoy una alineación estable, con su inseparable Simon Gallup (bajo), Roger O'Donnell (teclados), Jason Cooper (batería) y Reeves Gabrels (quien fuera guitarrista de David Bowie). Y están listos para estrenar en cines, el jueves, el filme The Cure. Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London.