Emociona The Black Keys a los fans del C. Capital 2023

CDMX.- Después de haber debutado en México en el C. Capital 2012, The Black Keys regresó al País para constatar que su público local ha crecido.

Los estadounidenses Dan Auerbach (voz y guitarra) y Patrick Carney (batería) fueron recibidos, a las 22:10 horas, como verdaderas estrellas de rock en el segundo escenario del festival, donde la espera valió el boleto: su set list recopiló lo mejor de sus últimos álbumes, con temas como "Gold on the Ceiling", "Tighten Up", "Howlin' For You" y "Your Touch".

Las palabras no hacían falta si Dan emocionaba al público con cada nota de su guitarra, que resonó con potencia en el escenario por sus característicos y finos solos.

Los originarios de Ohio no tuvieron descanso, ni un discurso muy grande, más allá de los múltiples agradecimientos que le dieron a su público.

Con la promesa de volver pronto, The Black Keys regaló los dos temas clave de su discografía, "Little Black Sumarines" y "Lonely Boy", para cerrar el escenario secundario en punto de las 23:30 horas.