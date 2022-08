Empieza la partida

'Brisca de naipes. A veces se nace en el naipe equivocado' de la compañía Brócoli Teatro es una obra que está dirigida para toda la familia y busca dejar un mensaje de empatía, respeto y amor propio.

“El título se le atribuye a la temática que es la identidad de género, hablamos sobre aquellas personas que no se sienten cómodas con su cuerpo, la identidad de género es la principal, pero en general tomamos la temática de el amor propio la superación personal, autoestima e intervienen otros temas como la empatía, el respeto el amor y sobre todo los vínculos familiares”, dijo Andrea Montes, autora de la obra.

El montaje se presentará primero en la ciudad de Chihuahua y posteriormente en Ciudad Juárez.

Una familia

Los Naipes es una familia, como muchas, con una serie de problemas, secretos y rechazos, pero también con mucho amor. Relata la historia del príncipe Jacobo Picas Naipe, quien se enfrenta a una serie de obstáculos para poder revelarle al mundo quien desea ser en realidad.

“Es una historia dirigida a la familia, la pueden ver niños pequeños, aunque la comprensión del mensaje se obtiene a partir de los 10 años y es muy significativa para los adultos, sobre todo para quienes son papás”, expresó la dramaturga.

Con dos reconocimientos de la Muestra Estatal de Teatro por la parte estética, maquillaje y vestuarios, la historia es situada en el mundo de fantasía de las cartas de los naipes ingleses.

De factura regional

Los vestuarios fueron diseñados por la modista chihuahuense Sammy Blanco y confeccionados Nancy Gardea. Cuenta con la musicalización del músico chihuahuense Sergio Torres.

Con 16 años de trayectoria, Andrea Montes, quien es la escritora de esta puesta, interpreta a la reina de corazones.

“Me deja muchas satisfacciones, no había descubierto esta área de la dramaturgia y ahora es algo estoy explorando, además me reencontré como actriz, hacía muchos años que no subía a escena y volver ha sido una experiencia renovadora”, aseguró.

Víctor González, quien es actor y dramaturgo, cuenta con 11 años de trayectoria, compartió que interpreta al príncipe Jacobo, quien no se siente cómodo en su carta de la sota.

“Estoy muy feliz con el montaje y agradecido por la invitación a este proyecto donde también canto”, indicó.

También aparecen en escena los actores Cristina Córdova ‘el 8 de corazones’ y José Sandoval da vida al ‘el rey de picas’.

¡Síguelos!, en:

facebook.com/brocoliteatro

Toma note

En Ciudad Juárez

Obra "Brisca de naipes. A veces se nace en el naipe equivocado"

21 de agosto

12 del mediodía

Lugar: Teatro experimental Octavio Trías

Centro Cultural Paso del Norte

En Chihuahua

Obra "Brisca de naipes. A veces se nace en el naipe equivocado"

6 de agosto

6:00 de la tarde

Lugar: Panorama Arte

Costo de acceso: 150 pesos

Boletos en el teléfono: (614)3458-798