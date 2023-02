Susuky Cortez Leo/ El Diario

Chihuahua, Chih.- Hoy, la escritora Imelda Espinoza Rodríguez presentará su primera obra literaria denominada “Empodérate y empodera”, a las 7 pm en la Quinta Gameros. Espinoza Rodríguez es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la licenciatura de administración de empresas y es fundadora y consultora de capacitación e imagen. Además, compartió en entrevista para El Diario cómo se gesta este proyecto.

“Decidí escribir este libro porque observo que las personas siempre se quejan y viven sin darse cuenta de que están rodeados de muchas bendiciones, y como me dedico a la consultoría y capacitación y me puse a pensar en la manera de escribir algo para que la gente tome conciencia que tiene muchas bendiciones, y además les deje un buen impacto y les deje algo para que vean que la vida es ligera, fue así que nació ‘Empodérate y empodera”, explicó.

El libro está dividido en cinco capítulos y la autora compartió que le tomó seis meses de tiempo para concluirlo.

“Comencé a escribir este libro durante la pandemia, luego me encontré con una amiga que es escritora Linda América y ella fue quien me guió para poder llevar a cabo este libro. Seis meses transcurrieron hasta que pude tener en mis manos mi primer libro, el cual se convirtió en un libro Best Seller

EL DATO

Presentación del libro: ‘Empodérate y empodera’ de Imelda Espinoza Rodríguez •¿Cuándo? Hoy •¿Dónde? Quinta Gameros •¿Hora? 7 pm • Acceso gratuito está disponible en la plataforma de Amazon a nivel mundial y en todos los Sanborns a nivel nacional”, indicó.

Imelda aseguró que quiere traducir su libro en varios idiomas para que esté al alcance de todo el mundo. ‘Empodérate y empodera’ es un libro que a Imelda le ha aportado mucho a nivel personal. También comentó que estuvo muy involucrada en el proceso de creación de su libro, desde el diseño de su portada