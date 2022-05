Emprende el vuelo

El actor mexicano Pablo Cruz Guerrero debuta como guionista de ‘La nave’, cinta que estrena hoy en salas de cine y que cuenta una emotiva historia tomada de una anécdota real.

De amplia trayectoria, quien tuvo una gran exposición por su papel de Patricio Robles en ‘Luis Miguel: La Serie’, compartió con El Diario la motivación que lo llevó hace 10 años a emprender este proyecto que tocará fibras sensibles en los espectadores.

“Es una historia muy poderosa y emotiva de la cual nos podemos sentir orgullosos todos los mexicanos porque retrata a personajes que no tienen mucha voz y sin embargo están esparcidos por todo el país haciendo cosas muy chidas, cumpliendo sueños y ayudando a mucha gente”.

Cruz Guerrero introduce así a Miguel, protagonista de la película dirigida por Batán Silva en la que un locutor de radio intentará hacer posible el sueño de un niño enfermo de cáncer que quiere conocer el mar.

“Esta película pretende retratar eso, lo positivo que sacamos todos al hacer comunidad, al meternos todos en la misma frecuencia y echarle la mano a alguien”, dice Pablo Cruz, quien comparte créditos con Maya Zapata, Rodrigo Murray y Lucía Uribe Bracho.

Despega por todo lo alto

Un proyecto de este tipo, tan personal, transcurre por varias facetas. Así, ‘La nave’ fue concebida en 2012, durante el fortuito encuentro que tuvo Pablo Cruz con el verdadero Miguel Pérez.

“Lo conocí en Oaxaca un evento cultural y le pregunté a qué se dedicada, porque veía que la gente reconocía, y me dijo que era locutor, entonces me platicó cómo un niño habló un día a su programa y le dijo ‘quiero que me ayudes a cumplir un sueño, quiero viajar en tu nave’. Su programa se llama La Nave de Tik Tak, y lo usa como una analogía de este vehículo que puede cruzar fronteras, romper la unidad de tiempo y espacio, y lo hace de manera didáctica para un público infantil, y dentro de ese público estaba este fan que le habló y le dijo ‘yo quiero que me lleves a conocer el mar con mi mamá, tengo ese sueño y lo quiero cumplir”.

Al conocer la anécdota, el actor se sintió tan conmovido que supo en ese momento que quería hacer una película para contarla.

“Yo tenía claro qué clase de historia quería contar, y al pedirle permiso a Miguel le dije que no pretendía contar la historia de su vida, sino ese episodio en particular”.

Inspirado, Pablo se puso a escribir. Luego de un tiempo conoció a Batán Silva, quien se colocó al frente de la dirección.

“En 2017 conocí a Batán Silva, manifestamos de una manera muyhonesta qué queríamos hacer, qué tipo de historia queríamos contar. Ese mismo año comencé el levantamiento del financiamiento de la película a través de EFICINE, de capital privado y patrocinios. En 2018 la pudimos filmar, la terminamos en 2019 y empezamos a competir en festivales, fuimos invitados al festival de Estonia, al de Cuba y a tres en Estados Unidos”.

Una historia que moverá corazones

El camino que había transitado la cinta en circuitos de exhibición se vio interrumpido por la pandemia, pues su lanzamiento se había programado para 2020.

“Explota la pandemia y nuestro plan de estrenar se ve obviamente frustrado, y fue afortunado al mismo tiempo porque hoy estamos estrenando ‘La nave’ con un plan de promoción y una estrategia mucho más poderosa de lo que traíamos antes. Ha sido un momento muy afortunado y además creemos que estamos en un contexto donde la gente está convencida de que quiere regresar a las salas de cine a divertirse y a que le muevan el corazón”, concluyó.

Para verla

La Nave

88 Minutos

Estrena hoy

Comedia/drama

Actores: Pablo Cruz Guerrero, Maya Zapata, Rodrigo Murray